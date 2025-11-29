Решение принято на фоне инцидентов с вторжением неизвестных БПЛА

Министерство обороны Нидерландов сообщило о приобретении 100 радаров, необходимых для раннего обнаружения приближающихся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В качестве поставщика выбрана компания Robin Radar, чьё решение, как утверждается, позволяет эффективно обнаруживать и идентифицировать дроны, не путая их с птицами или другими движущимися объектами.

Нидерландское правительство уже подписало соответствующее соглашения с компанией и намерено передать новые радары различным подразделениям вооружённых сил. Радары также распределят среди тех подразделений, которые несут службу на авиабазах и объектах критической инфраструктуры.

Robin Radar постараются обеспечить поставку радаров в кратчайшие сроки, учитывая экстренность запроса Амстердама, который обеспокоен пролётами неизвестных БПЛА над военными объектами и критической инфраструктурой. Первый радар уже был передан военными, а оставшиеся компания поставит к 2026 году.

Судя по контексту пресс-релиза Министерства обороны Нидерландов, вся срочность приобретения новых радаров заключается в недавних инцидентах, когда неизвестные БПЛА пролетали над военными объектами, а их обнаружение происходило слишком поздно. В конечном итоге дроны покидали местность, оставаясь невредимыми.