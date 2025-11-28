Сайт Конференция
Nacvark
В Швеции разрабатывают БПЛА с реактивным двигателем
По всей видимости, в перспективе речь идёт о крылатой ракете

Управление оборонных материалов при Министерстве обороны Швеции заключило контракт с британской компанией GKN Aerospace на разработку с нуля демонстрационного образца беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с турбореактивным двигателем. Общая стоимость контракта составляет коло 12 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов долларов).

Отмечается, что основная цель программы заключается в изучении потенциальных малозатратных возможностей для Вооружённых сил и Военно-воздушных сил Швеции. Британская компания разработает БПЛА с упором на выполнение широкого спектра задач, оставляя выбор окончательных приоритетных возможностей за Стокгольмом.

Турбореактивный двигатель для БПЛА разработают в Швеции, в то время как планёр сконструируют в Нидерландах. Программа рассчитана на 18 месяцев, то есть на полтора года, за которые GKN Aerospace должна предоставить готовый образец турбореактивного дрона для проведения дальнейших испытаний и определения приоритетных возможностей.

По всей видимости, речь идёт о новой крылатой ракеты, которая будет оснащена малогабаритным двигателем и сможет преодолевать дальние расстояния в условиях относительной малозаметности. Тем не менее, пока что речь идёт лишь о разработке платформы.

#бпла #швеция
Источник: gknaerospace.com
