Из-за технических проблем судну пришлось вернуться в Гдыню для проведения необходимого ремонта

Подводная лодка ORP Orzeł Военно-морских сил Польши, построенная в 1985 году, не сможет принять участие в военном параде в Свиноуйсьце из-за поломки. Об этом сообщает ряд польских СМИ, включая оборонный портал Defence24.

Предполагалось, что единственная подводная лодка ВМС Польши примет участие в праздновании дня рода войск, но из-за технических проблем судну пришлось вернуться в Гдыню для проведения необходимого ремонта. Нет информации о том, что именно произошло с подлодкой, но, как пишет Defence24, ситуация была сложной, поскольку экипаж был обучен самостоятельно устранять неисправности даже во время плавания. Несмотря на это, польские моряки не смогли починить подлодку самостоятельно.

Представитель 3-й флотилии кораблей имени командора Болеслава Романовского, к которой относится ORP Orzeł, в комментарии Defence24 подтвердил, что неисправность подлодки не повлияла на безопасность экипажа или самого судна. ВМС Польши имеют в своём составе дивизион подводных лодок, но он фактически небоеспособный, ведь на его вооружение лишь одна подлодка – ORP Orzeł. В Варшаве планируют в ближайшие годы заключить контракт на разработку нового поколения подводных лодок, которые сформируют подводную составляющую польских военно-морских сил.