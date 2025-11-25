Компания хочет перенять опыт ведения бизнесе в Вене, где им удалось организовать производство 2,4 тысяч военных грузовиков в год

Компания Rheinmetall (Германия) планирует консолидировать производство боевых машин пехоты (БМП) Boxer на заводе в Касселе (федеральная земля Северный Гессен), который будет переориентирован исключительно на эти бронемашины. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на слова главного операционного директора немецкого концерна Рене Гансоге.

Предполагается, что новый подход позволит компании производить до 500 БМП Boxer ежегодно. Именно такой показатель необходимо, чтобы удовлетворить будущий спрос на бронемашины. Стоит напомнить, что только в рамках проекта «Арминий» немецкое правительство профинансирует приобретение почти двух тысяч Boxer. Однако Rheinmetall попросту не смогут удовлетворить такой объём заказов, поскольку немецкий концерн производит ежегодно суммарно около 400 боевых бронированных машин типа Boxer, Lynx и Puma.

Гансоге ссылается на опыт организации производственных процессов в Вене, где Rheinmetall удаётся ежегодно производить 2,4 тысячи военных грузовиков. Консолидация производства вокруг одного вида вооружения позволяет эффективно наращивать производственные мощности. В настоящее время предприятие в Касселе не только производит БМП Boxer, но и обслуживает бронемашины Fuchs, Kodiak, Keiler и Büffel, поскольку производственные возможности ограничены.

Помимо этого, Rheinmetall продолжают расширять производство БМП Boxer за пределами Германии, чтобы удовлетворить запросы на экспорт вооружений.