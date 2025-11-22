Компания BAE Sytems поставит новые БМП в модификации CV90MkIIIC

Компания BAE Systems объявила о получении своим дочерним предприятием Hägglunds заказа на поставку правительству Дании 44 боевых машин пехоты (БМП) CV90MkIIIC к концу 2030 года. Общая стоимость контракта составляет около 450 миллионов долларов.

Отмечается, что заказ новых CV90MkIIIC был выбран вместо программы продления срока службы существующего парка бронемашин CV9035DK. После того, как Дания получит новые БМП, её суммарный парк CV90 вырастет до 159 бронемашин. При этом не уточняется, что будет со списанными CV9035DK, от планов по модернизации которых Копенгаген отказался.

BAE Systems напоминают о том, что CV9035MkIIIC является одной из новейших бронемашин серии. БМП получит новую башню, которая может быть оснащена широким спектром вооружения. В пресс-релизе компании подчёркивают, что поставки новых CV90 датским вооружённым силам выведут их на «передовые позиции в области современной обороны», а также предоставят оперативную совместимость с другими странами регионы. BAE Systems уже произвела 1,9 тысячи БМП CV90 в 17 различных модификациях для десяти стран Европы, входящих в НАТО.