Страны проявили интерес к шведским ДРЛО

Генеральный директор компании Saab (Швеция) Микаэль Юханссон в интервью Reuters рассказал об усилиях по продвижению своего самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) GlobalEye на международном рынке. Компания предлагает GlobalEye, который уже имеется на вооружении Объединённых Арабских Эмиратов, вооружённым силам Саудовской Аравии и Катара.

По его словам, Катар и Саудовская Аравия проявили интерес к шведскому самолёту ДРЛО, поэтому Saab ожидает принятие решения. Юханссон подчеркнул, что приобретение GlobalEye рассматривает ряд стран, причём некоторые уже получили от компании конкретное предложение.

Reuters напоминают о том, что не так давно Министерство обороны Нидерландов вместе с союзниками по НАТО отказалось от приобретения американского ДРЛО E-7 Wedgetail, поскольку США отказались от участия в этой программе. Теперь страны рассматривают GlobalEye в качестве решения, причём, по всей видимости, не имеющего альтернативы. Saab производят ДРЛО GlobalEye на базе канадских самолётов Bombardier Global 6000, оснащая их передовым оборудованием радиоэлектронной разведки собственной разработки.