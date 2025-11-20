На это указывает представленная Boeing концепция

Компания Boeing (США) представила концепцию, в рамках которой истребитель четвёртого поколения F-15EX станет командным пунктом для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) MQ-28 Ghost Bat типа «ведомый дрон». Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на брифинг компании с международной выставки аэрокосмической и оборонной промышленности Dubai Airshow 2025.

На кадрах видна треугольная геометрическая линия передачи данных, в центре которой находится F-15EX как командный самолёт. Находящиеся рядом с ним MQ-28 Ghost Bat выполняют роль «ведомых дронов», чьи действия координируют командным самолётом в режиме реального времени.

MQ-28 Ghost Bat были разработаны Boeing для специально для Военно-воздушных сил Австралии в рамках программы Loyal Wingman («Верный ведомый»). Австралийская армия стремится получить возможности по управлению БПЛА с помощью истребителей, чтобы повысить выживаемость экипажа и передать задачи с повышенным риском управляемым дронам. Примечательно, что представленная Boeing на Dubai Airshow 2025 концепция предусматривает использование F-15EX в качестве базы для MQ-28 Ghost Bat, но на вооружении Австралии нет этих истребителей.