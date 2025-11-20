Сайт Конференция
Nacvark
Истребитель F-15EX станет носителем БПЛА MQ-28 Ghost Bat
На это указывает представленная Boeing концепция

Компания Boeing (США) представила концепцию, в рамках которой истребитель четвёртого поколения F-15EX станет командным пунктом для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) MQ-28 Ghost Bat типа «ведомый дрон». Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на брифинг компании с международной выставки аэрокосмической и оборонной промышленности Dubai Airshow 2025.

На кадрах видна треугольная геометрическая линия передачи данных, в центре которой находится F-15EX как командный самолёт. Находящиеся рядом с ним MQ-28 Ghost Bat выполняют роль «ведомых дронов», чьи действия координируют командным самолётом в режиме реального времени.

MQ-28 Ghost Bat были разработаны Boeing для специально для Военно-воздушных сил Австралии в рамках программы Loyal Wingman («Верный ведомый»). Австралийская армия стремится получить возможности по управлению БПЛА с помощью истребителей, чтобы повысить выживаемость экипажа и передать задачи с повышенным риском управляемым дронам. Примечательно, что представленная Boeing на Dubai Airshow 2025 концепция предусматривает использование F-15EX в качестве базы для MQ-28 Ghost Bat, но на вооружении Австралии нет этих истребителей.

#сша #boeing #австралия #f-15ex #mq-28 ghost bat
Источник: armyrecognition.com
Сейчас обсуждают

Опричник
10:37
>>>отсеет китайских хлам<<< Скорее, "китайский хлам" будет стоить как нормальный товар, а цена на нормальный улетит в космос.
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
Kommunist7304
10:31
Англицизм "судов-систершипов" вместо понятного всем "однотипных судов" или "серийной модели" показывает уровень образования писавшего статью.
Porsche представила электромобиль Cayenne Electric мощностью 1156 л. с.
inchaos75
10:22
Так я про это и говорю, но нет появляются вот такие вот статьи, где нет ни конфигурации, ни реальных тестов, а чисто графики нарисованные от руки )))))))
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Миха Евсеев
10:19
На пи_3дешь похоже, как память + 40фпс отрисовывает?
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Иван Иванов
10:14
Почему провал? Старые игры нормально идут, а вот новые технологии прикрученные к старым играм как то не очень идут, возможно проблема в руках прикрутивших новые технологии
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Иван Иванов
10:11
Ну что сказать, такова реальность, новые технологии имеют место быть, раньше чип генерировал кадры, теперь ему помогает нейросеть, ретрограды и дегенераты не довольны, мыло, кадры ненастоящие, а вот р...
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Петр
10:04
Ребята все ещё витают в облаках по поводу современной и будущей войны, а облака эти заняты дронами. Эту хрень быстро обнаружат и разнесут наши операторы. Поря уже перестраиваться под новые реалии.
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Hunter Bows
10:01
Мы тут тебе бабки платим. Я в том числе дам тебе денег, если мне понадобится какой-то софт, который ты хорошо сделаешь. А раз я заказчик, то я тебе и буду условия диктовать. Я использую атомарный дист...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Андрей Жуков
09:59
Чувак, эта тема уже измусолена блогерами от и до! Включи Ютуб и там всякий и хороший и бородатый ютубер тебе сксжет - "Борис, ты не прав!"
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Илья Высоцкий
09:57
RTX 3090 втыкал, в Rust было 30 кадров стабильных, с упором в проц.
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
