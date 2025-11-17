Страна получит газ на сумму около 2 млрд евро

Во время визита Владимира Зеленского в Грецию украинская компания «Нафтогаз» подписала соглашение с греческой государственной корпорацией газораспределения DEPA, которая планирует наладить поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине. Уже в декабре американский СПГ начнёт поступать из Александруполиса в Одессу, откуда его распределят по трубопроводной системы страны.

Предполагается, что поставки будут происходить до марта, чтобы удовлетворить потребность страны в газе на фоне дефицита, образовавшегося после повреждения украинской газодобывающей и газотранспортной инфраструктуры. Речь идёт о поставках американского СПГ на сумму около 2 миллиардов евро, профинансированных украинскими банками и Норвегией.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что Украина планирует продолжить импорт американского газа в ближайшие годы. Греческий политик также добавил, что его страна превращается в ключевой транзитный пункт для поставок СПГ из США в Центральную и Восточную Европу. Стоит напомнить, что в этом году США установили новый рекорд по ежемесячным продажам СПГ. В 2023 году американские компании стали крупнейшими экспортёрами жидкого топлива и продолжают увеличивать экспорт по всему миру.