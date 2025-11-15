Инциденты на транзитной зоне станут приоритетом компетентных служб

Власти Литвы усилят контроль над транзитным участком, через который россияне следуют в Калининградскую область. Об этом местное издание ELTA, приводя слова министра внутренних дел страны Владислава Кондратовича.

По словам министра, Служба охраны государственной границы, Служба общественной безопасности и правоохранительные органы будут координировать свои действия, чтобы осуществлять надзор за транзитным участком, реагируя на все инциденты и обеспечивая порядок пересечения границы транзитом. Любой инцидент, связанный с пересечением границы Литвы в ходе поездки в Калининградскую область, станет приоритетным для компетентных служб.

Новый подход, направленный на более эффективное взаимодействие правительственных служб и совместные тренировки, позволит исключить случаи злоупотребления правом на транзитный переход в Калининградскую область. Процедура контроля обеспечит систематическую проверку транспортных средств с российской регистрацией. Помимо этого, любые незапланированные остановки на транзитном участке будут сопровождаться реагированием компетентных служб. Усиление контроля объясняется недавним инцидентом в транзитной зоне, когда россиянин во время поездки на поезде в Калининградскую область покинул его на одной из остановок.