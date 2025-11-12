В рамках этой цели разрабатывается механизм, позволяющий отслеживать конечного получателя

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Китая готовит механизм, позволяющий ограничить Пентагону доступ к импорту редкоземельных металлов и других критических важных минералов китайского производства.

По данным издания, так называемая система «проверенных конечных пользователей» позволит исключить из цепочки поставок компании, связанные с американской армией. Такой подход позволит исключить поставки редкоземельных металлов военным, а также ускорить их экспорт для гражданских целей (автомобильная промышленность и другое).

The Wall Street Journal акцентируют внимание на том, что отслеживание конечных пользователей позволит Пекину выполнить требование США о возобновлении экспорта редкоземельных металлов, выборочно удалив из цепочки поставок только те компании, которые работают с Пентагоном. Как известно, американский оборонно-промышленный комплекс остро нуждается в критически важных минералах для производства современной военной техники.

Не так давно была информация о том, что Китай снял ряд ограничений на поставки критически важных минералов США вплоть до ноября 2026 года. Пентагон уже работает над созданием стратегического запаса редкоземельных металлов, в то время как американское правительство пытается диверсифицировать цепочки поставок.