В октябре американский президент уже говорил о крупном заказе на самолёты

Президент США Дональд Трамп на выступлении в честь Дня ветеранов заявил (цитата ТАСС), что американская армия заказала новую партию стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit в обновлённой модификации. Он назвал американские бомбардировщики «произведением искусства».

Трамп напомнил, что летом США задействовали B-2 Spirit для нанесения ударов по Ирану противобункерными бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. По его словам, тогда бомбардировщикам удалось «полностью уничтожить иранский ядерный потенциал», хотя результаты операции по-прежнему остаются предметом обсуждений. Американский президент не уточнил, в чём именно заключается особенность новой партии заказанных США стратегических бомбардировщиков.

В октябре Дональд Трамп уже говорил о том, что США заказывали новую партию из 28 стратегических бомбардировщиков. Не уточняется, недавнее заявление свидетельствует о новом заказе или напоминании об уже осуществлённом. Стоит также напомнить, что параллельно американский оборонно-промышленный комплекс работает над поставками армии новых стратегических бомбардировщиков – B-21 Raider.