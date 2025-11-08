Сайт Конференция
Nacvark
Китай вводит в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь»
Авианосец полностью спроектирован и построен внутри страны

В среду в военно-морском порту Санья (Хайнань) Военно-морские силы Китая провели церемонию по вводу в эксплуатацию уже третьего авианосца –  «Фуцзянь», который оснащён электромагнитной катапультой для ускорения развёртывания палубной авиации. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Авианосец спроектирован и построен на территории Китая. Его спустили на воду в 2022 году, присвоив имя. В отличие от уже введённых в эксплуатацию двух авианосцев, «Фуцзянь» оснащён современной электромагнитной катапультой. Китайские СМИ ранее описывали данный авианосец как крупнейший в мире среди неатомных, поскольку обычно только корабли с атомными реакторами оснащают электромагнитными катапультами в силу наличия возможности генерировать достаточное количество энергии для их поддержания.

В июне этого года сообщалось, что авианосец «Фуцзянь» поддерживает тактику «роевых атак» самолётами. Обусловлено это как раз таки наличием электромагнитной катапульты, которая значительно увеличивает скорость выполнения операций палубной авиацией.

#китай
Источник: news.cctv.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter