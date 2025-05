В ходе обсуждения, приуроченного к 20-летию серии God of War, Кристофер Джадж обратил внимание на заметный прогресс в актёрском мастерстве Санни Сулджика, сыгравшего Атрея, в период между созданием God of War (2018) и Ragnarök (2022). Джадж отметил, что Сулджик из новичка превратился в настоящего профессионала и внёс значительный вклад в развитие образа персонажа.

В ходе обсуждения, приуроченного к двадцатилетию серии God of War, Кристофер Джадж, озвучивший Кратоса в современных играх франшизы, поделился своими мыслями о совместной работе с Санни Сулджиком, исполнившим роль Атрея. Джадж отметил, что в начале работы над первой частью (God of War, 2018) Сулджику было сложно удерживать внимание более 30 секунд подряд. Однако к моменту работы над сиквелом (God of War: Ragnarök, 2022) актёр значительно улучшил свои навыки.

Джадж особо выделил, что в Ragnarök Сулджик не только отлично выучивал тексты всех сцен, но и приходил на площадку заранее подготовленным — сделал записи ролей самостоятельно, что удивило и порадовало всю команду.

Так здорово видеть твой рост! Ты превратился в прекрасного молодого человека, — обратился Джадж к партнёру во время разговора. Создатель игры Мэтт Софос вспомнил случай, когда поражённый успехами коллеги Джадж заметил:

Теперь он совсем другой парень!

Сулджик сам признался, что период между проектами был отмечен значительными переменами. По его признанию, работая над первой частью, хотя он и проявлял интерес к проекту, всё ещё испытывал трудности с глубоким погружением в психологию своего героя. Во второй игре («Рагнарёк») ему удалось лучше почувствовать эмоциональное состояние персонажа и создать крепкую внутреннюю связь с образом.

Дискуссия подчеркнула не только личное становление Сулджика как актёра, но и его весомый вклад в эволюцию образа Атрея, ставшего ключевым элементом сюжета обновлённой дилогии God of War.