Журналист Джейсон Шрайер рассказал в последнем эпизоде подкаста Friend for Second о закулисье мира Sony. Он упомянул, что отмена The Last of Us Online стала серьёзным ударом для компании.

Шрайер отметил, что разработка The Last of Us Online длилась не менее четырёх лет. В команду разработчиков входили сотни человек, поэтому проект был очень дорогим. Журналист пояснил, что отмена игры имела серьёзные последствия для компании: «В результате нескольким людям пришлось пережить панические атаки», — сказал он, не называя имён.

Некоторые комментаторы предполагают, что одной из пострадавших стала Конни Бут, которая тесно сотрудничала с Naughty Dog и Insomniac Games. Однако никаких подтверждений этому нет, поэтому эти предположения остаются лишь домыслами.

Бут перешла на работу в Electronic Arts, возможно, это был просто карьерный выбор. Тем не менее, отмена The Last of Us Online имела серьёзные последствия для Sony. В частности, студия Uncharted осталась без новых релизов в этом поколении, не считая ремастеров и ремейков.