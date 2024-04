Лето 2024 года обещает стать важным сезоном для игровой индустрии, особенно для поклонников Xbox, поскольку Microsoft готовит ряд значительных анонсов и презентаций.

Лето 2024 года обещает стать важным сезоном для игровой индустрии, особенно для поклонников Xbox, поскольку Microsoft готовит ряд значительных анонсов и презентаций. Согласно информации от ведущих инсайдеров, в числе ожидаемых событий — летняя презентация Xbox Showcase, запланированная на 9 июня.

На мероприятии предполагается анонсировать несколько долгожданных игр, включая шестую часть популярной серии Gears, новую версию Microsoft Flight Simulator 2024, а также проекты Avowed и Indiana Jones and the Great Circle. Также возможно, что будет представлена третья часть игры State of Decay. Особый интерес вызывает анонс новой игры из серии Call of Duty, которая, по слухам, получит название Black Ops Gulf War.

Инсайдеры также указывают на то, что первый геймплей нового шутера от Activision может быть показан ещё до начала Summer Games Fest, который пройдёт 7 июня. Ожидается, что в августе будут представлены дополнительные материалы, касающиеся мультиплеерной части игры, а сама игра выйдет в октябре 2024 года.

В контексте этих событий стоит отметить изменения в руководстве игрового подразделения Microsoft. Карим Чоудри, который внёс значительный вклад в разработку чат-бота Xbox AI, обратной совместимости на консолях и Xbox Cloud Gaming, покинул компанию после 26 лет работы. Это увольнение является частью внутренней реорганизации и подчёркивает стремление Microsoft к обновлению и усилению своего игрового портфеля.

Microsoft, теперь владеющая франшизой Call of Duty после приобретения Activision Blizzard, может сделать несколько ключевых заявлений относительно будущего этой серии в ходе летних мероприятий. Эти заявления могут оказать значительное влияние на стратегию компании в игровой индустрии и на ожидания игрового сообщества.

В целом, предстоящее лето обещает быть насыщенным для игрового сообщества, и многие с нетерпением ждут подробностей и анонсов от Microsoft, которые могут определить направление развития игровой индустрии на ближайшие годы.