Sony пересмотрела прогнозы по продажам PS5 вниз до 21 миллиона единиц за финансовый год 2023 и объявила об отсутствии крупных релизов от первой стороны в следующем финансовом году.

Sony поделилась обновленными данными о продажах PS5, которые достигли 54,8 миллиона единиц с момента запуска в ноябре 2020 года. Несмотря на рост продаж в последнем квартале до 8,2 миллиона устройств, компания снизила свой первоначальный прогноз с 25 миллионов до 21 миллиона проданных консолей за финансовый год 2023. Это также повлекло за собой корректировку ожидаемой годовой выручки на 5% вниз.

Кроме того, Sony сообщила, что в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2024 года и завершится в марте 2025 года, не планируется выпуск крупных игр для PS5 от первой стороны. Это решение объясняется тем, что многие внутренние студии компании находятся на ранних этапах разработки своих проектов.

Например, Naughty Dog отменила The Last of Us Online, а новый проект от Neil Druckmann все еще находится в разработке. Guerrilla Games, Housemarque, Sony Santa Monica и Insomniac Games также работают над своими проектами, но крупных продолжений популярных серий в ближайшее время не ожидается.

Впрочем, Sony не исключает выпуск новых IP в течение финансового года 2024, среди которых упомянуты проекты Haven's Fairgame$ и Firewalk's Concord.

Компания также предвидит постепенное снижение продаж аппаратного обеспечения PS5, поскольку консоль переходит в "позднюю фазу" своего жизненного цикла, при этом значительное снижение цены маловероятно из-за ограниченных возможностей сокращения производственных затрат по сравнению с PlayStation 4.