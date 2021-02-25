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Новое необычное представление состоялось в США. В нем участвовала робособака Spot от Boston Dynamics. Представление проходило таким образом, что любой имел возможность зайти на определенный сайт и пострелять в импровизированных экспонатов музея с помощью специального пейнтбольного маркера. К слову, такой маркер располагался на спине робособаки. Таким образом, организаторы данного представления (которые не являются разработчиками или работниками Boston Dynamics) пытались обратить внимание общество к тому, что роботы могут быть использованы в боевых действиях.

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Активисты группы MSCHF решили показать людям, что роботы Boston Dynamics могут не только помогать, смешить людей, танцевать и прыгать, как все привыкли видеть в сети, но и способны на другое. Такое представление получило название «Spot's Rampage».

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В течении двух минут рандомно выбранный пользователь имел возможность удаленно управлять робособакой с маркером на спине и стрелять по экспонатам, будто в какой-то видеоигре. Представление состоялось на этой неделе.

Изначально создатели Spota были настроены положительно, т.к. MSCHF креативщики, но после того, как они увидели это представление, то были крайне возмущены. Незамедлительно, в новом официальном обращении Boston Dynamics сообщили, что их роботы созданы лишь для помощи людям, и они осуждают использование их технологий для запугивания, или тем более насилия. Так же, в правилах использования Spota есть даже пункт, что пользоваться им необходимо лишь по законодательству. И ни в коем случаем нельзя использовать робособаку для каких-либо целей связанным с запугиванием или вредом для человека или животного.

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Тем не менее, участники MSCHF настроены серьезно, и хотят доказать опасность роботов.





Но даже разработчики роботов в России поддерживают Boston Dynamics, тем более что использование технологий в военной сфере строго контролируется государством.

Со слов экспертов, то даже если и робособаки окажутся на поле боя, то навредить человеку у них не получится. Робособаки созданы для улучшения обслуживания, повышения качества сервиса и помощи людям.