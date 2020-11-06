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Рецензия на новый супергеройский экшн для PlayStation 5 – Spider-Man: Miles Morales уже была опубликована британским изданием «Metro». Главный сюжет в игре можно пройти за 8 часов, но это совсем не минус, сюжет не растянут. Кстати, длительность предыдущей части составила шестнадцать часов.

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Одним из самых интересных моментов игры будут отношения главного героя со злодеем, а точнее – с женской версией антагониста из комиксов Тинкерера. Также, стало известно, что в игре будет присутствовать еще один немаловажный персонаж, но его имя пока решили не раскрывать.

Кстати, как и было заявлено, на PlayStation 5 придется выбирать из двух режимов: яркий и динамический 4К 60 FPS, или же 4К 30 FPS, но с трассировкой лучей, в итоге все равно чем-то придется жертвовать. К слову, на данный момент ни одна из консолей нового поколения не может запустить игру в 4К 60 FPS с рейтрейсингом.

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В игре множество эффектных моментов, во многом благодаря дополнительным venom способностям главного героя. Игра будет удивлять – рейтрейсинг подарит ощущение «некстгена», хотя качество не самое лучшее. Игра очень быстро загружается. Если персонаж погиб, то возврат на исходную точку занимает не больше двух секунд. Издание «Metro» оценивает игру в 8 баллов из 10.

Напомним, что Spider-Man: Miles Morales выходит уже 12 ноября, а некстген-консоль в России появится только 19.11.20.