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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Ультра-тонкая bluetooth-клавиатура, автомобильный видеорегистратор и многие другие товары

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Спортивные Bluetooth наушники

Открывает подборку спортивные наушники от SANLEPUS. Наушники имеют современный дизайн, в них очень удобно бегать и заниматься спортом. У продавца можно выбрать три цвета на выбор. Наушники имеют хорошее качество звука и громкие басы. Сами вкладыши имею магниты, поэтому провода, хоть они и не длинные, путаться не будут. Наушники оснащены микрофоном, поэтому вы легко сможете ответить на звонок и продолжать ваше занятие.

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Цена US $22.99

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Автомобильный видеорегистратор

Далее в подборке отличный автомобильный видеорегистратор. Оснащен видеорегистратор тремя камерами, имеет G-сенсор, который реагирует на внешние или внутренние воздействия и сразу начинает записывать видео. Поставляется полным комплектом со всеми креплениями и инструкцией. У данного продавца можно выбрать более подходящую модель для вас. У товара более 5000 отзывов.

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Цена от US $22.39

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Ультра-тонкая bluetooth-клавиатура

Эта ультра-тонка клавиатура точно понравится любителям минимализма. Клавиатура аккуратная, имеет приятный дизайн, а ее толщина не больше сантиметра. Подойдет не только для ПК, но и, например, для планшета, совместима с iOS, Android, Mac и Windows. Быстро заряжается, долго держит заряд, рабочее расстояние до 10 метров от подключенного устройства. Цвет на выбор только один, ну а доставку можно заказать не только с Китая, но и с России.

Цена US $16.99

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Лазерный светильник для вечеринки

Такой необычный светильник отлично подойдет для любой вечеринки. Лучше увидеть эффект конечно лучше либо в темное время, либо в темном помещении. Светильник имеет 60 режимов различной подсветки. Корпус светильника не громоздкий, и его легко взять куда-либо с собой. В комплекте идет кроме светильника, так же кабель для зарядки и пульт управления для переключения нужного вам режима.

Цена US $18.38

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Светодиодный куб

Такой светодиодный куб сможет стать отличным дополнением вашего декора, стать светильником, либо украшением для вашей вечеринки. У продавца на выбор есть четыре разных размера на выбор. Самый большой – 25 см, может быть отличным дополнением для детской комнаты, например, в качестве стульчика. Куб может светиться 16 разными цветами, и так же имеет пять режимов освещения. В комплекте идет пульт для регулировки цвета и света.

Цена от US $19.00

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Кухонные весы

Сейчас практически на каждой кухне есть весы для продуктов. Данные весы имеют стильный стальной цвет, сделаны из нержавеющей стали и имеют минималистичный дизайн. На весах можно взвешивать продукты весом до пяти килограмм. На дисплее отображается вес с точностью до грамма. Работают от двух батареек типа AAA, но в комплект они не входят. У товара много положительных отзывов.

Цена US $8.65

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Стильная настольная лампа

Замыкает подборку очень красивый настольный светильник. Геометрические линии и голая лампочка с множеством огоньков внутри покорит любого. У продавца можно выбрать четыре различных цвета освещения на выбор. Такая лампа точно украсит ваш стол или полочку. Высота лампы около 30 см, а работает от двух батареек типа АА.

Цена US $11.69 - 14.62

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Делая покупки на Aliexpress и в других интернет магазинах, не забывай пользоваться кешбэком. Регистрируйся на LetyShops и возвращай часть денег обратно. (Внимание! Кешбэк с Aliexpress доступен не для всех стран на данный момент).

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