Компания Tether объявила о намерении нарастить золотой запас и выйти на первое место по объему драгоценного металла среди мировых финансовых институтов

Исполнительный директор компании заявил о планах превратить Tether в ведущий «центробанк» по запасам золота. По его словам, компания уже обладает внушительными резервами этого металла на сумму более 23 миллиардов долларов и продолжает активные закупки. Еженедельно Tether приобретает от одной до двух тонн драгоценного металла, а накопленный объем в швейцарском хранилище превышает 140 тонн.

Цель инициативы — получение прибыли на арбитражных операциях с золотом. Чтобы реализовать эту стратегию, Tether привлекла двоих экспертов-трейдеров, экс-сотрудников HSBC.

Может быть интересно

При этом держателям XAUt не стоит беспокоиться о планах компании. Токены обеспечены более чем 16 тоннами золота, обеспечивая солидный избыток на балансе.

Сейчас примерно половина капитализации рынка золотых стейблкоинов приходится на XAUt, а Bitget запустила турнир по торговле этими токенами с призовым пулом почти 97 000 долларов.