После введения ограничений на сервис в России пользователи сообщают о массовых блокировках аккаунтов за смену IP-адреса

Жалобы на бан аккаунтов стали поступать в начале января этого года.

В декабре 2025 года Роскомнадзор заблокировал сервис на территории страны. С этого момента многие игроки стали менять IP-адреса, чтобы просто зайти на платформу. Однако Roblox может рассматривать действия по обходу блокировок как нарушение условий использования платформы.

Системы модерации и безопасности платформы отслеживают резкую смену геолокации, частые входы с разных IP‑адресов и другие признаки обхода ограничений. В результате аккаунты получают временные или постоянные блокировки. Под удар попадают даже профили с многолетней историей и внутриигровыми покупками.

Официальных комментариев от Roblox по блокировкам пока нет.

При этом компания ведет переговоры о возможных шагах по легальному восстановлению доступа в России. Тем не менее на уровне пользователей любые попытки обхода ограничений по‑прежнему считаются нарушением.