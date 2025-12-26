Он объяснил, что дело было в том, что они вовремя не зафиксировали прибыль и потом не вложились в биткоин

По словам Верслуйса, в 2017 году его семья купила 171 428 XRP за 1200 долларов по цене около 0,007 доллара за монету. В начале 2018 года курс XRP подскочил до 3,84 доллара, и их вложения оценивались почти в 770 000 долларов, но продавать монеты тогда не стали.

Блогер подсчитал, что если бы они вышли из XRP на этом росте и тогда же купили биткоин примерно по 1000 долларов, итог мог быть совсем другим. По его расчетам, при продаже этих биткоинов в октябре 2025 года на пике сумма превысила бы 130 миллионов.

Верслуйс говорит, что тогда им помешали обычные эмоции: страх, неуверенность и сомнения.

Он считает, что его история хорошо показывает, как психология может сломать даже вроде бы рабочий план в крипте.