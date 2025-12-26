Сайт Конференция
Блоги
Inthenews
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Он объяснил, что дело было в том, что они вовремя не зафиксировали прибыль и потом не вложились в биткоин

По словам Верслуйса, в 2017 году его семья купила 171 428 XRP за 1200 долларов по цене около 0,007 доллара за монету. В начале 2018 года курс XRP подскочил до 3,84 доллара, и их вложения оценивались почти в 770 000 долларов, но продавать монеты тогда не стали.  

Блогер подсчитал, что если бы они вышли из XRP на этом росте и тогда же купили биткоин примерно по 1000 долларов, итог мог быть совсем другим. По его расчетам, при продаже этих биткоинов в октябре 2025 года на пике сумма превысила бы 130 миллионов. 

Верслуйс говорит, что тогда им помешали обычные эмоции: страх, неуверенность и сомнения.  

Он считает, что его история хорошо показывает, как психология может сломать даже вроде бы рабочий план в крипте.

#криптовалюта #криптоактивы #криптовалютный рынок #криптоанализ #криптоинвестирование #криптоинвестиции #криптоинфлюенсеры
Источник: cryptocurrency.tech
Сейчас обсуждают

Алексей Ковко
19:57
Кнопочный телефон - не гарантия защиты, от платных SMS, если прошивка кривая не защитит. Некоторые операторы считают владельцев кнопочных телефонов, как людей второго сорта. Зелёный оператор на букву ...
Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
IRanPast
19:51
1. Нет доказательств, что у тебя есть 4080 - нет у тебя видеокарты. 2. Остальное вопли из петушиного угла
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
George Mendel
19:47
Лучше использовать компьютер как универсальное устройство - он и PlayStation и Xbox, Мультимедиа центр и ещё +++ Всё что душа захочет! 🦁🏓
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
George Mendel
19:45
Послушайте я на своём современном компьютере с Windows 11 запускаю игры, которые когда-то на Windows XP играл, даже режим совместимости не нужно включать! 🦁🏓
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
shuler37
19:42
Вот именно что одна сапфир и уже первые ласточки. Да и то по сравнению с зелёными, там продажи мизерные. Я смотрю какое то существо опять ботов запустило. О как, прям на глазах накидывают. Подозрева...
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
George Mendel
19:40
Зато PlayStation в компьютер вполне помещается! 🦁🏓🎯 Весь+++
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
shuler37
19:38
А разъёмы чем то принципиально отличаются? Где один, там будут и остальные. Думаю про процент проданных карт nvidia и amd рассказывать не нужно. C 15 мая 2024 с опасным 12whpwr на 4080S. Всё жду когда...
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
ark-bak
19:37
Всё хотят воевать. Дблблд.
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
IRanPast
19:34
Ещё про случаи с красными картами будут? А тут реально до пожара был один шаг
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
IRanPast
19:33
Ещё у палит с таким разьёмом, но их походу вообще не берут
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
