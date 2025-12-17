Американская технологическая корпорация Amazon ведет переговоры о покупке доли в OpenAI на сумму около $10 млрд

Этот контракт, по оценкам источников знакомых с ситуацией, может поднять стоимость OpenAI выше 500 млрд долларов.

Инвестиции могут включать поставку специализированных чипов Trainium для обучения моделей ИИ и размещение вычислительных мощностей OpenAI в дата-центрах Amazon. Обсуждаемый инвестиционный пакет дополнит уже действующее семилетнее соглашение на $38 млрд, в рамках которого OpenAI арендует у AWS (Amazon Web Services) облачные мощности для вычислений и хранения данных.

Этот контракт стал значимым этапом для OpenAI в расширении своих вычислительных ресурсов и снижении зависимости от единственного облачного провайдера Microsoft Azure.

В настоящее время переговоры между Amazon и OpenAI находятся на начальной стадии и могут быть скорректированы или прекращены без объявления.

Обсуждаемая сделка отражает усиливающуюся конкуренцию между крупнейшими технологическими корпорациями за доминирование на рынке ИИ-инфраструктуры.