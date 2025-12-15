Новая функция позволяет читателям задавать вопросы по тексту книги прямо во время чтения, без необходимости открывать браузер или искать заметки

ИИ-помощник анализирует текст произведения и выдает контекстные ответы без спойлеров, ограничиваясь только теми частями книги, которые пользователь уже прочитал. Например, можно спросить: «Кто персонаж X?» или «Зачем герой покинул дом?» и получить краткое, нейтральное пояснение, не раскрывающее будущие события.

Функция работает с тысячами англоязычных бестселлеров и включается автоматически для книг, поддерживаемых Kindle.

Таким образом, Amazon фактически делает ИИ-помощника встроенным элементом чтения, инструментом, который объясняет сюжет, помогает вспомнить персонажей или уточнить детали без внешних подсказок и риска наткнуться на спойлеры.