Компания Automattic сообщила о запуске нового инструмента Telex AI. Нейросеть помогает пользователям создавать индивидуальные блоки и компоненты интерфейса без необходимости изучать язык программирования

Экспериментальное решение генерирует Gutenberg-блоки из текстовых промптов и выдает готовый ZIP-файл плагина. Пользователь просто описывает желаемый набор функций, а система создает нужный блок.

На презентации Telex продемонстрировал оперативное создание модулей: инструмент сравнения цен, специальные калькуляторы и блок заголовка, отображающий часы работы, номера телефонов и указания на карте в режиме реального времени. Разработчики отметили экономическую выгоду нового функционала: то, что раньше стоило десятки тысяч долларов и требовало профессиональных разработчиков, теперь внедряется в браузер за копейки. Новая система предназначена как для профессиональных веб-разработчиков, так и для начинающих владельцев сайтов.

WordPress подчеркивает, что Telex помогает повысить скорость создания контента и увеличить точность визуального соответствия между замыслом автора и итоговым дизайном.

ИИ-инструмент находится на ранней стадии тестирования и пока доступен в ограниченном режиме. В дальнейшем планируется расширить возможности ИИ за счет поддержки более сложных команд и интеграции с плагинами.