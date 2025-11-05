Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества

Россия и Турция обсуждают продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа, срок действия которых истекает. Турция остается одним из крупнейших импортеров российского газа, так только за прошлый год на ее долю пришлось около 40 процентов всего российского экспорта в страны, не входящие в бывший СССР. Это делает Анкару важным стратегическим партнером, особенно на фоне сокращения поставок в Европу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны продолжать выгодное сотрудничество с Россией в энергетике и дальше. Стороны рассматривают не только продление контрактов, но и наращивание мощностей для транспортировки газа в третьи страны.

Эксперты отмечают, что успешное продление контрактов укрепит позиции России на южном газовом коридоре и позволит Турции сохранить влияние в региональной энергетике. При этом обе страны заинтересованы в снижении зависимости от доллара и евро при расчетах, что может ускорить переход на национальные валюты.

Если договоренности будут достигнуты уже в ближайшие месяцы, это станет важным шагом в формировании новой энергетической архитектуры между Европой, Азией и Ближним Востоком.