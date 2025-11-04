Стоимость биткоина упала ниже 108 тысяч долларов, и почти все крупные криптоактивы потеряли в цене за прошедший день

Крипторынок пережил мощный обвал. За последние 24 часа его общая капитализация сократилась на 100 миллиардов долларов, что стало самым резким снижением объема капитала за многие месяцы. Главной причиной стал неожиданный рост инфляции в США, что и вызвало беспокойство среди инвесторов.

Биткоин подешевел на 3 процента и опустился ниже отметки в 108 тысяч долларов. Потери эфириума еще заметнее — падение составило 8 процентов. Альткоины упали сильнее всех. Цены на многие из них обвалились более чем на 10 процентов. Solana и Dogecoin оказались в числе лидеров по снижению.

Инвесторы массово закрывали позиции, что привело к ликвидации свыше 600 миллионов долларов длинных позиций. Больше половины из них пришлось на биржу Binance. Большой объем продаж усилил нисходящий тренд и ускорил падение рынка.

Аналитики связывают такой обвал с выходом свежих данных по инфляции в США, в которых результаты оказались хуже ожиданий. Рынок начал всерьез обсуждать вероятность того, что ФРС не станет снижать ставки в ближайшее время. Это отпугивает инвесторов от криптовалют и других рискованных активов.

Часть аналитиков уверена, что рынок уже перепродан и рост может начаться уже в ближайшие дни, другие же напоминают, что макроэкономическое давление вряд ли ослабнет так быстро.

Рынок сейчас в нестабильном состоянии, и любые новые данные по экономике США могут вызвать резкие движения. Инвесторам советуют быть осторожными и не принимать поспешных решений.