22 апреля серия Samsung Galaxy S23 начнет получать One UI 7.

События вокруг One UI 7 в последние месяцы, а тем более в последние несколько дней, были весьма бурными. Но для владельцев Samsung Galaxy S23 на следующей неделе, в качестве особенно долгожданного пасхального подарка, наконец-то наступит время глобального релиза обновленной версии One UI на базе Android 15.

Дата выхода One UI 7 для Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra запланирована на 22 апреля. Эту информацию раскрыла Telus, одна из ведущих телекоммуникационных компаний Канады. Оператор уточняет, что по сравнению с указанной датой релиз на всех устройствах может занять несколько недель, но, судя по всему, со следующего вторника начнется выпуск новой версии One UI для серии Galaxy S23. Хотя информация поступила от канадской телефонной компании, релиз должен быть глобальным.

Наконец, хорошие новости для пользователей Samsung, которым пришлось долго ждать стабильной версии One UI 7. В этот понедельник Samsung внезапно приостановила выпуск обновления One UI 7 для Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Изначально казалось, что причина связана с ошибкой на экране блокировки, но вскоре появились другие сообщения, касающиеся проблемы с расходом батареи. Вскоре, если не произойдет никаких новых и весьма непредсказуемых сюрпризов, официальный релиз должен возобновиться, и через несколько дней владельцы Galaxy S23 также наконец смогут получить новую версию One UI.