В рамках нового проекта игроки смогут объединиться в команды и исследовать загадочные локации, полные неожиданных встреч и увлекательных сюжетных поворотов, в уникальной атмосфере вселенной Remedy.

Финская компания Remedy Entertainment недавно порадовала поклонников анонсом двух новых проектов на событии Xbox Partner Preview в октябре 2024 года. Одним из них стало ожидаемое второе дополнение к игре Alan Wake 2 под названием "The Lake House", а также новая игра FBC: Firebreak, действие которой разворачивается в уникальной вселенной Control.



Дополнение "The Lake House" приглашает игроков в загадочное учреждение Федерального бюро контроля, расположенное на живописном берегу озера Кулдрон. Здесь разворачивается эксперимент, который, похоже, вышел из-под контроля. Игрокам в роли агента Эстевеца предстоит исследовать многоэтажное здание и выяснить, какие таинственные события произошли внутри.



"The Lake House" выйдет 22 октября 2024 года и будет доступно на платформах Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.



Что касается FBC: Firebreak, то здесь фанатам придется немного подождать. Эта кооперативная игра для трех игроков, действия которой будут происходить в Наиболее Старом Доме — главной штаб-квартире FBC, запланирована на выход в 2025 году. Игроков ждут необычные виды оружия, странные противники и оригинальный стиль, напоминающий Left 4 Dead, но с уникальной атмосферой, характерной для вселенной Remedy.