Рассматриваются причины такого решения, включая финансовые трудности компании, неудачные проекты и давление со стороны инвесторов.

Ubisoft, одна из самых известных игровых студий в мире, может стать частной компанией благодаря возможному выкупу её акций. Об этом стало известно из недавнего сообщения агентства Bloomberg. Основатели Ubisoft, братья Гиймо, вместе с китайским холдингом Tencent рассматривают возможность покупки оставшихся акций компании, чтобы перестать быть публичной и вернуть полный контроль над её деятельностью. Данная перспектива привлекла внимание как игроков, так и инвесторов, ведь Ubisoft — это крупная студия, выпустившая многие культовые игры, такие как "Assassin's Creed", "Far Cry" и "Watch Dogs".



Ubisoft была основана в 1986 году братьями Гиймо, и с тех пор она стала одной из ведущих компаний в игровой индустрии. В своём распоряжении студия имеет множество известных игровых франшиз, которые продолжают развиваться и расширяться на протяжении многих лет. Братья Гиймо долгое время сохраняли контроль над компанией, владея значительной долей её акций. На данный момент им принадлежит 20,5% акций с правом голоса.



Однако ситуация изменилась в последние годы, когда в число акционеров вошёл китайский холдинг Tencent. Tencent — один из крупнейших технологических гигантов Китая, известный своей экспансией на западные рынки и активным вложением средств в игровые компании. Tencent владеет 9,2% акций Ubisoft, а также 49,9% акций компании Guillemot Brothers Ltd., которая принадлежит семье Гиймо. Это позволило Tencent получить косвенное влияние на деятельность Ubisoft.



Последние годы оказались для Ubisoft непростыми. Финансовые отчёты компании показывают, что её акции за 2024 год потеряли 40% своей стоимости. Причины этого лежат как во внутренних проблемах компании, так и в неудачах некоторых крупных проектов. Одним из таких неудачных проектов стала игра "Star Wars Outlaws", которая не оправдала ожиданий и оказалась провальной как с точки зрения продаж, так и с точки зрения критики. Эта ситуация серьёзно ударила по репутации компании и вызвала обеспокоенность инвесторов.



Кроме того, внутренние проблемы компании побудили совет директоров начать расследование, чтобы разобраться в ситуации и выявить причины нестабильности. Среди инвесторов даже начали звучать предложения о смене руководства, включая снятие Ива Гиймо, одного из братьев-основателей, с должности генерального директора.



На фоне падения акций и внутренней нестабильности семья Гиймо и Tencent начали обсуждать возможность выкупа всех публичных акций Ubisoft, чтобы сделать компанию частной. Приватизация компании означает её уход с фондового рынка, что позволило бы избежать давления со стороны акционеров и сосредоточиться на внутренних процессах и стратегии развития. Этот шаг мог бы дать Ubisoft больше гибкости в принятии решений, так как компания не будет обязана отчитываться перед публичными акционерами и ориентироваться на ежеквартальные результаты, чтобы удовлетворять ожидания инвесторов.



Семья Гиймо заинтересована в сохранении контроля над Ubisoft и защите её от возможных враждебных поглощений. В 2022 году уже был случай, когда компания едва избежала захвата со стороны инвестиционных гигантов Blackstone Inc. и KKR & Co., и тогда сотрудничество с Tencent позволило сохранить независимость Ubisoft. Теперь же, с ухудшением финансового положения компании, братья Гиймо вновь ищут способы стабилизации и укрепления своих позиций.



Tencent, в свою очередь, известна своей активной стратегией на рынке видеоигр. Компания уже имеет доли в таких известных разработчиках, как Epic Games, Riot Games и Activision Blizzard. Полный выкуп Ubisoft мог бы стать для Tencent очередным шагом в укреплении своих позиций на западном рынке и расширении своего портфеля игровых активов. Однако стоит учитывать, что возможное участие Tencent в выкупе может также вызвать обеспокоенность среди тех, кто следит за культурной независимостью Ubisoft.



Переговоры между семьёй Гиймо и Tencent находятся на ранней стадии, и никаких окончательных решений пока не принято. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что обсуждаются различные варианты — от полного выкупа до альтернативных способов стабилизации компании. Один из таких вариантов может включать частичный выкуп акций, что также помогло бы снизить давление со стороны рынка.



Приватизация Ubisoft, в случае её осуществления, станет знаковым событием для всей индустрии. Она может стать примером того, как крупные разработчики могут возвращаться к частной форме владения, чтобы сосредоточиться на своём творческом пути и избавиться от рыночных ожиданий. Однако этот процесс также может означать увеличение влияния Tencent, что вызывает опасения по поводу возможного изменения внутренней культуры Ubisoft и подходов к разработке игр.



После сообщения о возможном выкупе, акции Ubisoft выросли на 33,5% всего за несколько часов. Это свидетельствует о том, что многие инвесторы видят в приватизации положительный потенциал. Такой рост также может говорить о поддержке идеи того, что Ubisoft необходимо больше контроля над собственной судьбой, и приватизация способна помочь компании справиться с текущими трудностями.



Тем не менее, следует отметить, что рост акций после таких новостей зачастую имеет временный характер, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько успешно стороны смогут договориться и какие конкретные шаги будут предприняты. Если приватизация действительно состоится, это может кардинально изменить как стратегию развития Ubisoft, так и её отношения с игроками и партнёрами.