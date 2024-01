Аналитики решили узнать, какие страны обеспечили новинке такой невероятный успех

Palworld, недавно выпущенная экшен-игра, где встречаются покемоны и пушки, добилась поразительного успеха, разошедшись тиражом в восемь миллионов копий всего лишь за шесть дней после выхода в "Ранний доступ". За этот короткий срок она стала лидером чартов. Значительное внимание привлекло исследование агентства The GameDiscoverCo, которое раскрывает, какие страны стоят за этим впечатляющим успехом.

Оказалось, что главной аудиторией Palworld являются китайские геймеры, составляющие 36,4% пользователей игры. США занимают второе место с долей в 21,4%, тогда как Россия оказалась на одиннадцатом месте, предоставив менее 2% аудитории. Это интересное распределение географии поклонников подчеркивает мировую популярность Palworld.

Дополнительно, исследователи поинтересовались, во что еще увлечены фанаты этой игры. Результаты показали, что кроме Palworld, они часто играют в Monster Hunter: World (47%), Elden Ring (39%) и Risk Of Rain (34%), что свидетельствует о разнообразии интересов аудитории.

Однако несмотря на успешный старт, Palworld стала объектом споров. Критики высказывают мнение, что игра представляет собой бездушную копию других популярных проектов, таких как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon, Minecraft и Factorio. В связи с этим журналисты высказывают критику, однако геймеры не разделяют этого мнения.

Интересным моментом является также начатая The Pokemon Company проверка на возможные нарушения интеллектуальной собственности. Портал Nexus Mods ввел жесткую политику ограничения модификаций для Palworld. Все эти аспекты создают сложный фон вокруг Palworld, добавляя элементы интриги к ее внушительному старту и вызывая разнообразные реакции в индустрии видеоигр.