Поклонники надеются, что речь идёт о триквеле детективного экшена Judgment

В 2023 году компания SEGA порадовала поклонников серии Like a Dragon выпуском игры Like a Dragon: Ishin! и долгожданной локализацией второго самурайского спин-оффа саги под названием Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Кроме того, в конце января 2024 года ожидается выход нового эпизода под названием Like a Dragon: Infinite Wealth, продолжающего историю персонажа Итибана Касуги.

реклама

В ходе интервью с Famitsu глава студии Ryu ga Gotoku, Масаёси Ёкояма, заявил, что его команда планирует сделать крупное объявление в 2024 году. Хотя он не раскрыл конкретных деталей, поклонники надеются, что это касается третьей части детективного экшена Judgment.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что SEGA почти каждый год выпускает новые части серии Like a Dragon (ранее известной как Yakuza). Несмотря на то, что долгое время эта серия считалась слишком японской для западных рынков, успех игры Yakuza 0 заставил компанию пересмотреть свою стратегию и активно заниматься локализацией своих криминальных драм, что продолжается и в настоящее время.