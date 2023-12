Анонсирована Light No Fire — это многопользовательская игра про фэнтези-версию планеты Земля

Студия Hello Games, на протяжении всего времени активной работы над обновлениями для No Man's Sky, тайно занималась творчеством над вторым проектом. Недавно состоялся официальный анонс новой многопользовательской игры Light No Fire. Эта игра представляет собой фэнтезийный мир, вдохновленный альтернативной реальностью планеты Земля.

Внимание привлек геймплейный трейлер Light No Fire, в котором мы видим интересное сочетание элементов No Man's Sky, хотя здесь вместо привычных космических кораблей предстают крылатые ящерицы. Антропоморфные животные наряжаются в рыцарскую и разбойничью атрибутику, что придает игре своеобразный шарм. Игровой опыт включает в себя возможность исследования, сражений и, конечно, строительства. Уникальность заключается в том, что вместо бескрайнего космоса, разработчики выбрали концепцию целой планеты, делая Light No Fire по-настоящему "планетарной".

На текущий момент нет точной информации о дате релиза Light No Fire. Тем не менее, Шон Мюррей уже выразил свою уверенность в успешном будущем проекта и планирует поддерживать его активно не менее десяти лет.