Как оказалось, для исправления неполадок программисту студии пришлось пойти на крайние меры

В честь своего 25-летнего юбилея, Half-Life от Valve получила обширное обновление, внедряющее свежий контент и улучшающее техническую составляющую игры. Следом за этим появилось еще одно обновление, которое решает давнюю проблему с анимацией ученого в ракетной шахте – одной из самых известных проблем в этом шутере. Разработчики пришли к выводу, что для устранения неисправностей необходимо было предпринять решительные шаги.

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Бен Бербанк поделился, что эта проблема возникла еще в эпоху операционной системы Windows 2000. Существовало три варианта решения такой древней проблемы: изменить код, отвечающий за сцену и анимации; модифицировать саму анимацию; корректировать карту для синхронизации таймингов. Хотя первый вариант был выполним, Бербанк опасался, что это может вызвать неожиданные последствия и новые ошибки. Второй метод, несмотря на свою привлекательность, мог быть подорван самим игроком – достаточно всего лишь выстрелить в NPC.

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В итоге программист с помощью хитрых манипуляций внес изменения в карту с использованием обычного редактора. Это оказалось не таким простым, но результат стоил затраченных усилий – теперь анимация работает безупречно, унося ученого, как полагается. Ключевым моментом стало изменение времени запуска анимации: теперь она активируется при открытии двери игроком, а не ожидает, когда он входит в комнату. Все это удалось исправить изменением всего лишь одного триггера.