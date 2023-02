Всем остальным придётся платить по 100 долларов в месяц

Илон Маск заявил, что Twitter разрешит ботам, предоставляющим "хороший контент", бесплатный доступ к API Twitter. Как отмечается в сообщении в Twitter, Маск объявил, что платформа предоставит "легкий" API для соответствующих ботов - это частичная отмена его политики, согласно которой доступ к API является платным.

После закрытия сторонних клиентов, таких как Tweetbot и Twitterrific, на прошлой неделе Twitter объявил, что с 9 февраля разработчики должны будут подписаться на "платный базовый уровень" для доступа к API Twitter. В то время Маск обосновал этот шаг тем, что бесплатным API "злоупотребляют" мошенники-боты и спамеры, добавив, что подписка стоимостью около 100 долларов в месяц "с проверкой идентификатора" может "значительно обезопасить ситуацию".

Этот шаг вызвал критику со стороны разработчиков и пользователей Twitter, которые создают и используют ботов для различных целей. В то время как некоторые боты, такие как Make it a Quote и Color Schemer, существуют исключительно для развлечения, другие, такие как Pikaso, Remind Me of This Tweet и Thread Reader, обеспечивают полезные функции на сайте, включая возможность делать скриншоты, получать напоминания об определенных твитах и читать темы в более организованном виде. Многие разработчики объявили, что закроют свои боты до наступления крайнего срока 9 февраля.

Но взимание платы с разработчиков за доступ к API Twitter также дает компании еще одну возможность заработать деньги, чему Маск уделяет первостепенное внимание с момента своего прихода к власти. Помимо $8 в месяц, которые Twitter взимает с пользователей за верификацию, компания, как сообщается, хочет выжать $1 000 в месяц с брендов, которые хотят сохранить свои золотые галочки на платформе.

Хотя похоже, что Маск разрешит некоторый уровень свободного доступа к API Twitter, остается много вопросов. Мы не знаем, что он считает "хорошим" контентом, и неясно, будет ли эта политика применяться к ботам, созданным в будущем, или только к тем, которые существуют сейчас. Пока Twitter не сделает официального заявления по поводу изменений, будущее ботов на сайте остается в подвешенном состоянии.

