Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
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Однажды мне понадобилось перекрыть вентиляционные отверстия в корпусе, заклеить скотчем было бы слишком просто, потому я решил изготовить RGB подсветку которой и перекрою вентиляционные отверстия.
Собственно вот отверстия которые нужно перекрыть:
Достал я коробку со светодиодами, там обязательно должны быть кусочки RGB ленты подходящей полярности, и попутно откопал коробку пластикового мусора.
В коробке с пластиковым мусором мне нужны прозрачные кейсы для хранения CD/DVD дисков, именно их я буду использовать в качестве заглушки отверстий и рассеивателя света, чтобы сделать конструкцию максимально тонкой.
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Подходящий кусок пластика найден и подготовлен, кусочки RGB ленты тоже найдены и подготовлены.
Дальше я делаю замеры и наношу разметку на пластик.
Процесс резки пластика от CD/DVD кейса я оставил за кадром, однако предупрежу людей, которые не имели дел с подобным пластиком (06 PS, полистирол), он очень хрупкий, резать ножницами его не выйдет, плавить нагретым ножом тоже очень плохая идея, со 100% вероятностью пойдут трещины от места где было оплавлено раскаленным ножом, если не сразу то через некоторое время обязательно будут трещины...
В общем я аккуратно резал острым неиспользованным ножовочным полотном стараясь не плавить трением, после аккуратно обрабатывал края острым напильником, обработал наждачной бумагой и получилось два матовых листа.
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Дальше у меня встал вопрос подключения и коммутации, можно конечно соединить все кусочки ленты параллельно и проблем не знать, но я хочу на будущее оставить возможность управления каждым сегментом индивидуально...
При этом важно сохранить минимальную толщину коннектора, потому было решено доработать тонкие коннекторы и распаять это дело на макетной плате.
Дальше нужны провода, сначала думал использовать IDE шлейф, но решил отдать предпочтение разноцветным проводам.
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Приклеиваю плату к корпусу на двухстороннюю ленту.
Дальше осталось неспешно припаять провода соединив RGB сегменты с коннектором соблюдая стандартный для системных плат порядок подключения VGRB.
Теперь можно все собрать и посмотреть как выглядит.
Мне не понравились черные болты, потому я их заменил на блестящие болты, они и выступают меньше за габариты внутренних слоев подсветки.
Дальше я изготовил провод для подключения к стандартному RGB коннектору материнской платы Gigabyte B450M H.
Подключение непосредственно к светодиодной подсветке выглядит слишком сложно, однако повторюсь, это запас на будущее чтобы можно было управлять каждым сегментом подсветки в отдельности когда добавлю микроконтроллер одной из задач которого будет управление подсветкой.
А пока это дело будет подключено к системной плате.
Эксперты (диванные) по термо клею могут расслабиться, в данной зоне не будет высоких температур которые смогли бы расплавить клей, особенно до текучего состояния.
Проверка на работоспособность пройдена, однако довожу до сведения, камера не смогла правильно передать зеленое свечение светодиодов и оно на фото выглядит не зеленым, а бирюзовым, впрочем, обычное явление почти в любой фототехнике.
Завершение
Я всегда говорил что работа над внешним видом системы это наименее приоритетная задача, и должна выполняться только после выполнения всех остальных работ.
Однако мне нужно было закрыть вентиляционные отверстия в стенке корпуса, и я эту задачу выполнил.
С нагревом тоже никаких проблем (~30 градусов со всех сторон):
В качестве особенностей я могу подключить микроконтроллер к подсветке и по желанию запрограммировать работу каждого сегмента, а еще можно спокойно вложить что-нибудь между листами пластика тем самым сформировать изображение.
Подсветка получилась с избыточной функциональностью, но я не вижу в этом ничего плохого.
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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