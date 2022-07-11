Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе

Однажды мне понадобилось перекрыть вентиляционные отверстия в корпусе, заклеить скотчем было бы слишком просто, потому я решил изготовить RGB подсветку которой и перекрою вентиляционные отверстия.
[ ] для раздела Блоги
6
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Однажды мне понадобилось перекрыть вентиляционные отверстия в корпусе, заклеить скотчем было бы слишком просто, потому я решил изготовить RGB подсветку которой и перекрою вентиляционные отверстия.

Собственно вот отверстия которые нужно перекрыть:
анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Достал я коробку со светодиодами, там обязательно должны быть кусочки RGB ленты подходящей полярности, и попутно откопал коробку пластикового мусора.

В коробке с пластиковым мусором мне нужны прозрачные кейсы для хранения CD/DVD дисков, именно их я буду использовать в качестве заглушки отверстий и рассеивателя света, чтобы сделать конструкцию максимально тонкой.

реклама

Подходящий кусок пластика найден и подготовлен, кусочки RGB ленты тоже найдены и подготовлены.

Дальше я делаю замеры и наношу разметку на пластик.

Процесс резки пластика от CD/DVD кейса я оставил за кадром, однако предупрежу людей, которые не имели дел с подобным пластиком (06 PS, полистирол), он очень хрупкий, резать ножницами его не выйдет, плавить нагретым ножом тоже очень плохая идея, со 100% вероятностью пойдут трещины от места где было оплавлено раскаленным ножом, если не сразу то через некоторое время обязательно будут трещины...

В общем я аккуратно резал острым неиспользованным ножовочным полотном стараясь не плавить трением, после аккуратно обрабатывал края острым напильником, обработал наждачной бумагой и получилось два матовых листа.

реклама

Дальше у меня встал вопрос подключения и коммутации, можно конечно соединить все кусочки ленты параллельно и проблем не знать, но я хочу на будущее оставить возможность управления каждым сегментом индивидуально...

При этом важно сохранить минимальную толщину коннектора, потому было решено доработать тонкие коннекторы и распаять это дело на макетной плате.

Дальше нужны провода, сначала думал использовать IDE шлейф, но решил отдать предпочтение разноцветным проводам.

реклама

Приклеиваю плату к корпусу на двухстороннюю ленту.

Дальше осталось неспешно припаять провода соединив RGB сегменты с коннектором соблюдая стандартный для системных плат порядок подключения VGRB.

Теперь можно все собрать и посмотреть как выглядит.

Мне не понравились черные болты, потому я их заменил на блестящие болты, они и выступают меньше за габариты внутренних слоев подсветки.

Дальше я изготовил провод для подключения к стандартному RGB коннектору материнской платы Gigabyte B450M H.

Подключение непосредственно к светодиодной подсветке выглядит слишком сложно, однако повторюсь, это запас на будущее чтобы можно было управлять каждым сегментом подсветки в отдельности когда добавлю микроконтроллер одной из задач которого будет управление подсветкой.

А пока это дело будет подключено к системной плате.

Эксперты (диванные) по термо клею могут расслабиться, в данной зоне не будет высоких температур которые смогли бы расплавить клей, особенно до текучего состояния.

Проверка на работоспособность пройдена, однако довожу до сведения, камера не смогла правильно передать зеленое свечение светодиодов и оно на фото выглядит не зеленым, а бирюзовым, впрочем, обычное явление почти в любой фототехнике.

Завершение

Я всегда говорил что работа над внешним видом системы это наименее приоритетная задача, и должна выполняться только после выполнения всех остальных работ.

Однако мне нужно было закрыть вентиляционные отверстия в стенке корпуса, и я эту задачу выполнил.

С нагревом тоже никаких проблем (~30 градусов со всех сторон):

В качестве особенностей я могу подключить микроконтроллер к подсветке и по желанию запрограммировать работу каждого сегмента, а еще можно спокойно вложить что-нибудь между листами пластика тем самым сформировать изображение.

Подсветка получилась с избыточной функциональностью, но я не вижу в этом ничего плохого.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.7 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia корпус rgb diy подсветка rgb подсветка microatx подсветка корпуса modding
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
27
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
7
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 29
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
36
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
144
Представители российского бизнеса раскритиковали перспективы параллельного импорта
14
Приключение Witch Strandings с открытым миром вышло в Steam
2
Российские блогеры начали массово размещать посты о «вреде VPN» – скорее всего, проплаченные
29
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
42
Впечатляющая фанатская версия DOOM 3 на Unreal Engine 5
20
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ перестал приносить прибыль – окупаемость достигла 1300 дней
11
Intel призналась в проблемах с процессорами Alder Lake
30
CD Projekt RED представила новую игру во вселенной «Ведьмака»
2
Сколько видеопамяти должно быть на видеокарте в 2022г – 5 оптимальных моделей по цене от 30 000р
9
Можно ли купить игровую видеокарту за 10 000 рублей – б.у. Radeon RX 580 vs новая GeForce GTX 1650
5
Вышли ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux
5
В Star Citizen проходит неделя бесплатного доступа
5
Дискретные GPU Navi 31/32/33 и APU Phoenix Point получат разные версии контроллера дисплея
+
Balenciaga презентовал люксовую сумку-колонку для меломанов
6
Инсайдер: в GTA 6 вернутся Нико Беллик и Майкл Де Санта
3
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
10
Предполагаемые PCI ID настольных и мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 появились в сети
7
Windows 98 на Xbox Series X|S позволяет играть в такую классику, как Half-Life, Turok и Quake
8

Популярные статьи

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
94
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
100
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
63
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
35
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
33
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
27
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
32
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
34
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
85
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
6

Сейчас обсуждают

Максим Грув
16:25
Игровым задротам, которые наконец то могут поиграть в свои игрульки с хорошей графикой
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
felsher 03
16:24
Этот корпус ни какой подсветкой не исправить!))
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
NEON_ft
16:23
Ждем крупных поставок из китая. Благо у нас не один магазин на всю страну
В Китае дешевеют видеокарты RTX 3000 и RX 6000: все модели стоят ниже рекомендованных цен
ghermang
16:22
Надеюсь будет не только в 11 Винде.
Поддержка Microsoft DirectStorage API появится в движке Unreal Engine 5
Пашка Черный
16:22
В фантазиях автора, как и 3070 за 31000
Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
Артём Николаев
16:22
Ага, в 1914 и 1985 году так же думали. Оба раза получили всплеск смертей от отравлений, удвоение числа наркоманов, ажиотажный спрос на сахар, взлёт коррупции, дыру в бюджете и вскоре остались без стра...
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
VRoman
16:20
Как там с плотностью тоанзисторов у 3нм Самсунга?
Samsung освоит 3-нм техпроцесс второго поколения в 2023 году
Zorro
16:20
Нормальные уже купили карты во время слива и не одну. и не ноют.
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
Infinity78
16:19
а с чего это она ТП? она бабки на дебилах зарабатывает, которые свои писюны на ее фотки надрачивают. 27 лямов чистой прибыли. Ты то явно больше в 10 раз заработал, ведь так? Дебил
Стримерша Amouranth озвучила сумму дохода с OnlyFans
Infinity78
16:16
И в соответствии с этим производится строительство зданий, с учетом климата, нормы совсем иные. Соответственно дом из картона и без газа - будет твоей последней ледяной могилой. И уж сказки про две то...
РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем