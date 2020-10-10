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Навигация:



-= Часть 1: Вступление =-



-= Часть 2: Asus B450M-K =-



-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-



-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-



-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-



-= Часть 6: Разгон и итоги. =-





BIOS

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MSI B450-A PRO MAX (M40):

Начну пожалуй с MSI B450-A PRO MAX, т.к. она собрана и уже долго пользуюсь ей.



Надеюсь читатели меня поймут и простят, но я не стану пытать удачу с новым BIOS версии M70, мне хватило M51 и M60 версий чтобы больше не рисковать своим кошельком на покупку нового рабочего процессора, потому я буду дальше держать плату с M40 биосом.

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Т.к. возможности к модификации BIOS разнятся от производителя к производителю (у Biostar вообще нечего ловить), то я решил не обозревать подробно биос после модификаций, я вынесу отдельно что полезного можно открыть модификацией через AMIBCP.

В данный момент у меня прошит модифицированный BIOS, толку от этого никакого в итоге нет, о чем в подразделе про модификацию, но ради обзора нужно оригинальный биос зашить, так что время прошивать.

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Сначала пожалуй сфотографирую свои текущие настройки:





Прошить официальный BIOS версии M40 из-под модифицированного M40 проблем не составило, разве что переход в режим прошивки требует перезагрузку.













Первое что встретило меня это EZ-режим оболочки биоса:





Из примечательного могу заметить напряжение ~1.36в на процессоре в стоке, не знаю зачем биос от MSI такое напряжение по стандарту задает на процессор, но факт есть.



И да, можно было делать скриншоты на флэшку в самом биосе, но я предпочел фотографировать, тот же процесс обновления биоса не выйдет кнопкой скриншота сохранить на флэшку.





Пожалуй перейдем к Advanced режиму оболочки биоса.





Теперь появился обозреватель платы (Board explorer) который показывает гнезда на системной плате и чем они заняты, и профили разгона (OC Profile).



Hardware Monitor ничем не отличается от того, что был в упрощенной оболочке биоса, то же окно встречающее регулировкой скоростей кулеров.

Далее идет раздел настроек (Settings).





А вот тут я догадался сменить язык интерфейса, лично мне без разницы, но попробовать стоило.





В целом не могу сказать что локализация плохая, вполне адекватно переведены пункты меню.





Есть настройки COM и LPT, я ими не пользуюсь, и эти порты по стандарту включены, что довольно странно учитывая необходимость ручного подключения данных портов (нет выходов на задней панели).



Странно данное обстоятельство в первую очередь следующим: человек которому нужны данные порты явно понимает что это и для чего ему нужно, и такому человеку не составит труда включить порты в ручную при необходимости, а так они занимают лишний раз системные ресурсы.



Весьма спорное решение со стороны производителей системных платы.





Параметр BIOS UEFI/CSM Mode забыли перевести на русский.





Особо следует отметить возможность полностью отформатировать SSD, это когда деградация заряда в ячейках со временем сильно сказывается на производительности, вплоть до потери данных в зависимости от качества чипов памяти и времени без перезаписей.



Данная утилита может без участия операционной системы сделать полное форматирование SSD.







Раздел Boot (загрузка) интересен при наличии нескольких накопителей, чтобы выбрать нужный для запуска.



А вот раздел Security будет интересен больше системным администраторам в компаниях, в том числе Trusted Computing, и он у всех производителей должен быть одинаков, но мне нечего внутри показать т.к. у меня нет модуля TPM.





Раздел оверклокинга (OC).

Параметр OC Explore mode могли и не делать, единственное, что меняет данная настройка это показывает параметр настраивающий количество попыток запуска системы при "кривой" настройке ОЗУ.



Но как показывает практика, если плата виснет, то виснет наверняка, и данная настройка ничем не помогает от слова совсем.





В разделе CPU Specifications ничего интересного, кроме SSE5 и 3D Now конечно.





Memory-Z сомнителен, ибо у человека есть гораздо более мощные инструменты (Taiphoon, RTC и т.п.) если он увлечен темой ОЗУ.





А вот в разделе "Параметры CPU" есть одна полезная настройка которую следует включать, SVM Mode (Secure Virtual Machine), это аппаратное ускорение виртуализации, крайне нужная вещь при использовании виртуальных машин и некоторого софта.



Раздел DigiAll Power просто для "галочки", Параметр CPU Loadline Calibracion Control ничего не меняет, без понятия это брак системной платы или настолько кривой биос версии M40, но таков факт.



Еще примечательно что AMD Cool'n'Quiet системная плата отключила при показе сделанных изменений, данный параметр в отличие от других я не трогал, но он числиться в измененных, хотя я его не изменял.





Не скажу что я доволен биосом от MSI, настроек казалось бы много, а полезных по пальцам пересчитать, причем не все работают из пересчитанных по пальцам.

И совсем забыл про один параметр, пожалуй расскажу про него на словах в этом месте т.к. системную плату я уже сменил.

Это параметр ограничения количества активных ядер, у MSI и Gigabyte он идентичен, позволяет выбрать конкретно какие ядра оставлять включенными, например, 1+0, 1+1, 2+0 и т.п., в разделе про Gigabyte я покажу как данная настройка выглядит.









Модификация:

Возможности модификации BIOS у системной платы от MSI скудные (AMIBCP).



Даже принудительная установка параметра в дебаг-разделе не влияет фактически ни на что, а раздел в оболочке от MSI найти не получиться после его открытия через AMIBCP.



На скриншоте выше показана опорная частота для SATA контроллера, и она принудительно задана на внешний 25мгц кварц (который на системной плате распаян), это нужно для разгона шины BCLK.



Однако несмотря на принудительный характер настройки зашитый прямо в биос, разгон BCLK ограничивается именно SATA контроллером, который продолжает сидеть на опорной частоте BCLK.



Я остался недоволен тем фактом, что невозможно найти дебаг-раздел в оболочке биоса, причем в моем случае даже открытый для обычного пользователя LLC неисправен.



А еще я недоволен отсутствием раздела для управления единственным RGB выходом на плате.













Gigabyte B450M H (F2):

Вот и установил я системную плату от Gigabyte, биос зашит первой версии, на официальном сайте есть вторая версия, последняя на текущий день (20.08.2020).

BIOS сам настроился и даже без предупреждений о смене конфигурации начал грузить операционную систему.

Немного использовал ПК со старым F1 биосом, разгонять не пробовал т.к. биос нужно обновить ради обзора разделов, что я и сделал наконец.

Вход в Q-Flash не выбрасывает из основного биоса, как у системной платы от MSI.

Сам биос позволяет сохранить себя на флэшку, так сказать бэкап (1 фото), само обновление ничем особым не выделяется (2-3 фото).

После обновления горит кнопочка перезагрузки с таймером (4 фото), после чего система просто перезагружается, делает контрольную перезагрузку вторую и ничем не отвлекая пользователя просто загружает операционную систему (5 фото).





Первым делом встречает классический режим оболочки, в котором все параметры биоса сразу доступны, в том числе после открытия через AMIBCP.

Можно конечно перейти в Easy Mode, кнопкой в нижнем всплывающем меню, но в этом режиме ничего интересного.





В первом же пункте меню находятся параметры процессора и разгона, так же в биосе есть подсказки активируемые на кнопку ALT, первое фото справа внизу подсказка выбранного раздела.





Особенно хочу отметить Downcore Control:

Gigabyte позволяет выбирать какие конкретно ядра стоит оставить включенными, биос от MSI аналогично управляет ядрами, чего не сказать про Asus, которые разрешают лишь выбрать количество ядер, причем только четные, и не позволяет выбрать какие конкретно ядра стоит включить.





Раздел настроек ОЗУ довольно прост, но это никак не помешало при разгоне памяти, настройки сопротивлений на месте.

Единственная беда в том, что системная плата некорректно отображает "текущие" тайминги, это я обнаружил во время разгона, но тут в помощь приходит RTC (Ryzen Timing Checker).





Настройки напряжений максимально упрощенные, и настройка ведется офсетом, т.е. нужно указывать сколько прибавлять или отнимать вольт.

Неопытные пользователи будут очень озадачены, ибо напряжение SOC постоянно меняется в зависимости от частоты ОЗУ, и новички этого могут вообще даже не знать, а установленное значение будет либо добавляться, либо отниматься от текущего напряжения, которое в боковой панели датчиков не отображается, это может плохо сказаться на разгоне.

Впрочем, в разделе PC Health указывается текущее Vcore SOC и другие напряжения, но это не решает проблему разных базовых напряжений SOC при изменении частоты ОЗУ, но опять же, это скорее проблема для новичков.





В разделе "Miscellaneous settings" ничего интересного.

Smart Fan не особо отличается от реализации MSI, все довольно функционально, разве что меньше тормозит при настройке чем реализация от MSI.





Вкладка системы предлагает лишь информацию и выбор языка.

Вкладка BIOS концентрирует в себе параметры связанные с загрузкой операционной системы и собственно самим биосом.





Вкладка периферии имеет ряд интересных параметров, одним из них является RGB Fusion.





Конфигурация USB все по полочкам, разделы Trusted Computing и NVMe я не стал фотографировать, у меня нет TPM модуля и NVMe.

А вот раздел AMD CBS может быть очень полезен, в нем содержится настройка P-states, он позволяет вручную настроить параметры частоты и напряжений для разных состояний процессора, именно этим методом я и делал разгон процессора.





Другие разделы не так интересны внутри AMD CBS.





А вот вкладка Чипсета заслуживает особое внимание, именно в ней находится пока еще скрытый дебаг-раздел.

Так же во вкладке Чипсета есть управление SATA контроллером что находится внутри процессора (APU SATA подписан), однако он разведен только в M2 гнездо на плате, и потому есть только один APU SATA порт в биосе.

Во вкладке "Power" расположили параметры отвечающие за кнопки питания, энергосберегающие функции, условия выхода из сна и т.п., тут же HPET расположили.

Последняя вкладка Save & Exit позволяет сделать быструю загрузку указав конкретное устройство из списка загрузки (Boot Override), а так же 8 ячеек для профилей, что определенно больше чем у биоса от MSI, где несмотря на вдвое больший объем самого биоса, поместилось лишь 6 ячеек для профилей.









Модификация:

Самое полезное пожалуй настройки Debug-раздела, где можно попытаться отвязать SATA от BCLK и разгонять свободно BCLK шину.

Но меня еще интересуют некоторые другие настройки, возможно они не будут работать со старыми Zen+, но попробовать стоит.





BIOS прошился очень быстро и просто.





Настройки без проблем открылись, однако управлять частотами CCX модулей у меня не получилось, все же тут нужен ZEN2 процессор.

Дебаг-раздел конечно же открылся, и доступен из оболочки биоса.





Все как было на Aorus M.





Однако, либо по причине более новой агесы, либо Gigabyte решили не наделять одну из самых дешевых системных плат "лишним" функционалом, попросту SATA не отвязывается от BCLK.

Однако я не боялся трогать шину BCLK в случае системной платы от Gigabyte, и с моим процессором ничего не случилось во время экспериментов.

Я конечно немного разочарован, возможно системная плата от Asus сможет отвязать SATA от BCLK, у нее есть серьезные предпосылки что все будет работать как надо.

















Asus B450M-K:





Начальный биос оказался 1823, время изначально было установлено неправильно.

Первым делом конечно меня встретило сообщение о сменившемся процессоре.

Как и системная плата от MSI, страдает напряжением в ~1.36v на процессор в стоке.





Прошивка до последнего биоса версии 2202 удалась без проблем...





Первым делом конечно встречает EZ оболочка биоса, локализация скудно выглядит после Gigabyte, но это не особо важно в такой специфической части ПК.





А вот управление вентиляторами просто абсурдно.

CPU FAN лишен DC режима управления, ему подавай только PWM 4 Pin вентиляторы, в итоге мой DC вентилятор в башне работает на 100% всегда (спустя некоторое время он меня достал и я подключил его напрямую к 5v от БП).

CHA1 FAN имеет DC режим, и на этом можно было бы сказать спасибо, если бы более дешевая системная плата от Gigabyte не имела на все гнезда нормальное управление и настройки.

Однако подкралась еще одна проблема, Asus решили поиздеваться над пользователями, и сделали ограничения некоторые, такие же ограничения имела системная плата Asus Z170-K, и они меня порядком достали за год использования Z170-K в паре с 6700K.

Причем ни системная плата от MSI, ни более дешевая на момент покупки системная плата от Gigabyte, не имели таких противных ограничений как у системной платы от Asus.

А все дело в том, что при достижении температуры в 75 градусов, вентиляторы принудительно идут на 100% обороты, и это никак не изменить.

У системной платы Asus Z170-K то же самое было, правда там температуры в паре с 6700K всегда находились за пределами 75 градусов благодаря термопасте под крышкой процессора.

Причем в DC режиме, для системного вентилятора сделали ограничение по минимальным оборотам, и это прекрасно видно на фото.

Более отвратительного раздела управления вентиляторами я еще не видел...





Я еще и день не пользовался данной системной платой, а уже хочется её достать и вернуть обратно Gigabyte из-за шума вентилятора, который по-хорошему должен был работать на низких оборотах.

Это просто позор, так издеваться над пользователями урезая управление чуть ли не единственным гнездом для вентилятора.

Ну да ладно, пора перейти к Advanced режиму.

Вкладка Main ничего интересного не представляет собой, просто информация и раздел для установки пароля.

Вкладка Ai Tweaker управляет разгоном, Asus и тут отличились, они скрыли параметр настраивающий частоту BCLK, зачем это было делать - непонятно, у Asus видимо мания величия какая-то, лишь бы скрыть и заблокировать что-нибудь...





Раздел DIGI+ VRM содержит настройки LLC, частота управляется от 200 до 350.





Раздел управления настройками ОЗУ на первый взгляд выглядит богаче чем у платы от Gigabyte и MSI, однако это визуально так кажется, благодаря большому расстоянию между пунктами меню.

В этом плане Asus так же сделали неудобно для конечного пользователя, заставляя его шнырять по всему разделу из-за большого количества бесполезного пустого пространства между параметрами.

А еще биос значительно подвисает при входе в раздел управления таймингами ОЗУ.









PBO раздел собственно, и настройка Performance Bias, раньше она была полезна, т.к. увеличивала скорость работы с кэшем L3, но примерно спустя год после выхода райзенов, оптимизации, что содержала данная настройка судя по всему перешли в сами биосы/агесу, и настройка осталась с тех пор скорее как памятник.





Вкладка Advanced содержит некоторые настройки процессора.

Виртуализация естественно отключена по стандарту, Core Leveling Mode очень скуден, предлагает лишь 2 и 4 ядра сделать активными, без уточнения в пределах одного CCX модуля или из двух CCX модулей по ядру взять.

Никакой свободы выбора как у MSI и Gigabyte, ограничено по максимуму, и это отвратительно.





Раздел SATA Configuration снова демонстрирует издевательское отношение Asus к своему пользователю, целая гора бесполезного пустого пространства между параметрами раздела.

Несчастных 5 SATA портов заняли больше одной страницы...





Идем дальше по пунктам раздела Advanced...





А вот в разделе USB снова целый стадион пустого пространства между параметрами, может эти отступы вокруг параметров и выглядят кому-то красиво, но с точки зрения функциональности и удобства использования это отвратительно и глупо.





Есть раздел AMD CBS, однако в нем отсутствует управление P-States, вероятно Asus убрали данный раздел чтобы пользователь не имел возможности задать конкретные значения напряжений на процессор, т.к. это противоречит тому, что Asus предлагает в качестве управления напряжением процессора (Offset режим).

Есть управление функцией ECC, однако польза в этом для большинства пользователей сомнительна.





А вот в разделе Monitor находится злополучный Q-Fan, естественно в Advanced режиме ничего не меняется.

Ограничения никуда не исчезли, все также ущербно.





Вкладка Boot содержит параметры связанные с загрузкой операционной системы, логично же.

Стандартный режим биоса можно изменить в Boot Configuration, сразу стоит перевести в Advanced режим, чтобы каждый раз не нажимать кнопку в EZ режиме при входе в биос.





Вкладка Tool содержит утилиту обновления биоса, а еще пользовательские профили, доступ к которым определенно сложнее чем в биосе от Gigabyte или MSI...

Так же информация о модулях ОЗУ находится тут.





И наконец вкладка Exit.

Тут совсем пусто, можно было легко объединить с вкладкой Tool.









Честно сказать, я испытываю только раздражение при использовании биоса от Asus, эти огромные отступы между параметрами просто ужас, то, что в биосе от Gigabyte или MSI помещалось на половине страницы, в биосе от Asus это занимает чуть ли не две страницы!

А еще фактически нет управления вентиляторами, что предлагает Asus просто ничто, по сравнению с тем, что предлагает Gigabyte в более дешевой(!!!) системной плате, это даже правильнее назвать издевательством над пользователем.

Очень надеюсь хотя бы в плане модификации биоса и разгона системная плата от Asus окажется не безнадежна...





Модификация:

Конечно все началось с плясок над .CAP контейнером, но это мелочи.

SATA в оригинальном биосе висит на внешней опорной 25мгц, но только в безопасном режиме, я для нормального режима установил данный параметр, видимо он работает раз сделали так с завода.

Настроить вентиляторы не удалось даже правкой биоса из AMIBCP...





После открытия всего интересного я пошел плясать над EFI.



Чуть не уснул пока все это происходило, но в итоге я прошил модифицированный биос.

Естественно в дебаг-меню я не смог попасть, но попытаться стоило.

Но самое главное разочарование это заблокированный параметр управления шиной BCLK...

Он просто сбрасывается в 100 MHz при любых изменениях, по факту даже если SATA и не мешает разгону BCLK, разогнать BCLK невозможно из-за прихоти Asus.

Частота FCLK ясное дело не управляется у меня, возможно в паре с ZEN2 будет работать, но не факт что без модификации биоса он будет доступен, единственное что возможно будет работать - CCD Control, который в моем случае так же бесполезен и может быть скрыт в паре с ZEN2.





В общем, с модификацией биоса все плохо, самый важный параметр оказался заблокирован (BCLK Frequency).

















Сводная таблица BIOS.

Пожалуй сделаю сводную таблицу по части биоса системных плат, так будет гораздо нагляднее чем списком плюсов и минусов.



Asus B450M-K

(версия 2202) Gigabyte B450M H (версия F2) MSI B450-A PRO MAX (версия M40) Объем микросхемы. 16 МБ. 16 МБ. 32 МБ. Количество ячеек для настроек пользователя. 8 шт. 8 шт. 6 шт. Удобство использования ячеек профилей. Искусственно усложнили работу с профилями настроек. Вполне обычный раздел, не вызывает нареканий особых. Вполне обычный раздел, не вызывает нареканий особых.

Возможности управления RGB. - 7 цветов Нет Возможности управления LLC / питанием. 1) CPU уровни: 1-4.

2) SOC уровни: 1-3.

3) Режим работы фаз:

Optimized и Extreme.

4) Управление частотой работы фаз питания CPU: 200-350KHz. - LLC в моем случае неисправен.

1) CPU уровни: 1-8.

2) SOC уровни: 1-8.

3) Under/Over

Voltage/Сurrent настройки защиты.

4) Расширение лимитов защиты (VR 12VIN OCP Expander) Доступные настройки напряжений. CPU: Offset.

SOC: Offset.

DRAM: Override.

CLDO VDDP.

1.05v SB.

2.5v SB.

CPU 1.80V.

VTTDR.

VPP_MEM. CPU: Offset.

SOC: Offset.

DRAM: Override.

CLDO_VDDP. CPU: Override / Offset.

SOC: Override / Offset.

DRAM: Override.

CLDO_VDDP.

DRAM VPP.

DRAM CH_A/B VREF.

Asus B450M-K

(версия 2202) Gigabyte B450M H

(версия F2) MSI B450-A PRO MAX

(версия M40) Управление активным количеством ядер.

Downcore Control.

Для ZEN 2 возможно измениться выбор, но у меня нет информации для такого случая. TWO (2), FOUR (4), SIX (6) cores. 1+0, 1+1, 2+0, 2+2, 3+0, 3+3, 4+0. 1+0, 1+1, 2+0, 2+2, 3+0, 3+3, 4+0. CCD Control (возможность отключить второй чиплет, ZEN 2). Есть.

Нужно подтверждение с процессором ZEN 2, возможно параметр будет скрыт. Есть. Не обнаружено даже в последнем доступном BIOS (M70, AMIBCP). CCDx-CCXx настройка множителей (индивидуальные множители для каждого из CCX блоков, ZEN 2). Нет.

Разрешили только в дорогих платах B550 и X570. Есть. Нет.

Даже X570 платы не имеют данного функционала на момент написания обзора. Настройка P-States (один из способов разгона ЦП). Нет.

Есть только нелепое подобие вместо множителя. Есть. Нет. Spread Spectrum управление. Нет.

(изначально отключен) Нет.

(изначально включен) Есть. HPET управление

(High Precision Event Timer). Нет. Есть. Есть. CPPC Preferred Cores. Нет. Есть. Нет. PBO управление (Precision Boost Overdrive). Есть. Нет. Есть.

Asus B450M-K

(версия 2202) Gigabyte B450M H

(версия F2) MSI B450-A PRO MAX

(версия M40) Открытие Debug раздела (AMIBCP). Невозможно, раздел без точек входа из оболочки биоса. Без проблем открывается и доступен из оболочки биоса. Недоступен из оболочки биоса даже после открытия. Управление шиной BCLK. Есть но заблокировано для изменения.

Требуется модификация биоса чтобы найти данный параметр. Есть и работает, система стартует даже при значениях около 107 MHz но SATA контроллер зависает. Есть и работает, при значениях выше чем 104 MHz не запускается. SATA CLK Mode Option (Нужен чтобы отвязать SATA от BCLK). Предположительно работает, но проверить невозможно т.к. параметр управления частотой BCLK заблокирован. Не работает. Не работает. Работоспособность остальных параметров из Debug раздела. Не проверено. Не проверено. Не проверено. Простота прошивки модифицированного BIOS. Сложно и долго. Просто и быстро. Очень просто но долго.

Asus B450M-K

(версия 2202) Gigabyte B450M H

(версия F2) MSI B450-A PRO MAX

(версия M40) Автоматическая настройка сопротивлений ОЗУ. Ручная настройка сопротивлений дает значительное преимущество по сравнению с автоматической Чувствуется что работает правильно, ручная настройка сопротивлений не дает значительного преимущества. Ручная настройка сопротивлений дает значительное преимущество по сравнению с автоматической. Правильность отображения текущих таймингов в биосе. Отображает правильно. Неправильно отображает текущие тайминги ОЗУ.

Нужна помощь RTC для определения таймингов. Правильно отображает текущие тайминги ОЗУ за исключением tRFC. Устойчивость при неправильной настройке частоты процессора. Хорошая Хорошая. Терпимо. Устойчивость при задании "кривых" настроек ОЗУ. Хорошая, но проблемы начинаются, когда плата продолжает запуск на очень нестабильных параметрах. Хорошая.

Кнопка сброса CMOS использовалась редко, обычно хватает кнопки перезагрузки если плата явно не стартует. Отвратительно.

Без кнопки сброса CMOS делать нечего при разгоне ОЗУ.

Asus B450M-K

(версия 2202) Gigabyte B450M H

(версия F2) MSI B450-A PRO MAX

(версия M40) Особенность:

Повышенное напряжение ~1.36в на процессоре в стоке.

Да. Напряжение на процессоре в норме, ~1.11v. Да. Подробная инструкция. Нет.

Только общее описание. Да. Да.

















Вот и сделаны выводы по части BIOS системных плат, я считал BIOS от MSI плохим, но теперь я считаю ужасным биос от Asus...

Если MSI видимо просто не умеют сделать чтобы все работало отлично и без проблем, то Asus это могут сделать не хуже, чем специалисты из Gigabyte, но Asus в отличие от Gigabyte явно ненавидят своих пользователей, и пытаются максимально испортить жизнь человеку купившему дешевый продукт.

Именно такое впечатление сложилось после непосредственного использования системных плат от трех производителей сразу.

Биос от Asus просто пробил дно, технически все работает что доступно пользователю, в отличие от MSI, но если в лоб сравнить с биосами от MSI и Gigabyte, становится ясно что Asus просто издевается надо мной.

Больше всего я остался доволен биосом от Gigabyte, пусть он не настолько богат выбором напряжений как биос от MSI и Asus, но он имеет гораздо больше полезного функционала для управления системой, единственное, хотелось бы управление Spread Spectrum, но даже без него впечатляет.

Причем специалисты Gigabyte создавшие биос явно позаботились о правильной настройке сопротивлений памяти в автоматическом режиме.





Следующая часть будет содержать результаты достигнутого разгона, и общие выводы.

-= Часть 6: Разгон и итоги. =-

