Что отличает персональный компьютер от ноутбуков и прочих подобных устройств? Правильно, это возможность дёшево отремонтировать его и сделать апгрейд в любой момент. Да и не стоит списывать со счетов габариты, позволяющие выжать из комплектующих больше производительности, чем если бы они были установлены в ноутбук. Правда, за габариты приходится платить свободным местом в доме или сумке, а за производительность — счетами за электроэнергию.

Взять, к примеру, мой текущий ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 на базе Intel Core i7-10875H, 64 ГБ ОЗУ и RTX 3060 Mobile 6 ГБ. Что тут можно заменить, если вдруг что-то выйдет из строя? Два SSD и два модуля оперативной памяти? Собственно, всё. Процессор и видеокарта распаяны на плате и замене не подлежат как отдельные комплектующие. То же касается и системной платы. Нельзя просто взять и сменить системную плату на другую модель, сохранив всё остальное.

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В своё время кто-то пророчил, когда я только купил этот ноутбук на замену почившему MSI Alpha 15 с «красной» начинкой, мол, и этот быстро выйдет из строя. Но он до сих пор прекрасно работает и радует меня не только полноценным железом от Intel и NVIDIA, но и качественным корпусом.

Я ни капли не жалею о расставании с предыдущим ноутбуком с AMD Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M — это был сущий кошмар в реальном использовании, как со стороны софта AMD, так и со стороны низкого качества корпуса MSI. Не было нормальной жизни ни в Windows, ни в Linux, из-за убогих драйверов «красного лагеря». Текущий же ноутбук MONSTER даже намёков на потёртости корпуса не подаёт, а Intel и NVIDIA предоставляют максимально широкие возможности и высокую производительность, в отличие от маркетинговых поделий AMD за такую же стоимость, при том же времени выпуска.

Но каким бы хорошим текущий ноутбук ни был, я не могу сделать апгрейд видеокарты или платформы в целом. Он останется прежним до самого конца своего существования. Совсем другое дело — полноценный компьютер. У нас тут на столе старый, но исправный системник, и в правом нижнем углу как раз лежит системная плата для значительного апгрейда. С обзором платы можете ознакомиться в отдельной статье.

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В данном ПК установлен AMD Athlon II X2 245e и китайская Radeon RX 470. Разборка и обслуживание видеокарты есть в отдельной статье.

Первые признаки и Athlon II

Разумеется, я решил протестировать старую систему перед апгрейдом. Да, ChimbaBenchXPL — не самый совершенный бенчмарк, да и предназначен он преимущественно для старых систем. Более того, это не тест производительности ЦП, хотя он и может частично закрывать эту область при тестировании самых простых сцен. И тут я обнаружил, что производительность какая-то нестабильная по части процессора: частота кадров то и дело прыгает.

Особенно меня насторожила производительность в шейдерном тесте. Результат этого теста сильно зависит от производительности видеокарты, но в данном случае она не была нагружена. Посмотрев на таблицу, я заметил, что производительность практически не меняется при смене разрешения во всех тестах. Понятно, что в PreHeat производительность часто ограничивается процессором ввиду простоты сцены. Но в шейдерном тесте RX 470 недостаточно мощна, чтобы ограничение было продиктовано процессором.

Когда я открыл «Диспетчер задач» и GPU-Z, всё встало на свои места. Оба ядра Athlon II X2 245e оказались полностью загружены, а видеокарта простаивала.

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Источником паразитной нагрузки выступил процесс WmiPrvSE. Он бесконечно запускается и останавливается, что видно по журналу Windows. Делать нечего, пробую полностью отключить связанную с процессом службу.

После перезагрузки нагрузка на процессор пришла в норму на какое-то время и проблемный процесс особо не возникал. Однако результаты не отличались высокой стабильностью, хоть и явно улучшились.

Даже если и удалось на небольшое время усмирить сбойный процесс, проблема в шейдерном тесте никуда не ушла. Похоже, даже в драйверах середины 2021 года у AMD уже был поломан OpenGL API, потому что с более старыми видеокартами «красной конторы» у меня не происходило такого.

Почему я виню именно драйверы AMD? Правильно, потому что поломанный OpenGL API — не редкость у «красного лагеря». Судя по всему, используется ЦП вместо видеокарты для выполнения какой-то части работы по рендерингу моего шейдера. Отсюда и низкий fps.

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А потом я подключил свой тестовый SSD с дистрибутивом Chimbalix, чтобы собрать результаты в среде Linux.

И тут стало понятно, насколько некомпетентны разработчики у AMD. Некоторые линуксоиды очень любят рассказывать, мол, в Linux игры работают лучше и быстрее, чем в Windows. Но я вижу не преимущество Linux над Windows, а откровенно паршивое качество официальных драйверов «красной конторы». Они настолько плохие, что уступают даже весьма проблемному и кривому проекту Mesa3D, используемому по умолчанию с видеокартами Intel и AMD в мире Linux.

Да, в данном редком случае, под управлением Windows мы действительно имеем меньшую производительность. Но это всего лишь борьба кривых драйверов из мира Linux с ещё более кривыми официальными драйверами от «красной» компании.

Опять же, я не первый день в мире Linux, и у меня уже есть результаты тестов с гораздо более старой Radeon 3100. Если бы Linux действительно был так хорош, что именно благодаря ему производительность возросла, то я бы не наблюдал ту скверную ситуацию, когда даже Windows 10 с тяжелым композитором оказывается производительнее любого дистрибутива Linux.

И да, только сейчас заметил, что забыл удалить NV117 из результатов AMD Radeon. Вот что бывает, когда копируешь заготовку и только потом заполняешь её реальными данными. Лишнее просто осталось незамеченным. Над структурой базы данных явно нужно ещё поработать.

Источник проблем и Core i3

Дальше провожу апгрейд компьютера. Просто меняю системную плату — и готово.

Начинаю с дистрибутива Chimbalix. Всё запустилось и работает, но драйверы оставляют желать лучшего. Датчик нагрузки ГП где-то потерялся. Да и конкретное имя чипа не может определить, но это древняя болячка экосистемы Linux.

После апгрейда производительность возросла в несколько раз, так как узким местом был процессор. Там, где узким местом выступал ГП, всё осталось на прежнем уровне. Если бы мой бенчмарк умел использовать FMA/AVX-инструкции, уверен, производительность выросла бы гораздо сильнее. Но и так неплохо.

Далее проверяю встроенную графику в процессоре i3-4130. Она меня приятно удивила, правда, сильно проседает при увеличении разрешения. Вероятнее всего, это по вине слишком малого количества растровых блоков в ГП: там их всего два. Сама по себе Intel HD 4400 — весьма серьёзная графика: 160 шейдерных ядер и 20 текстурных блоков, но вот два растровых блока катастрофически мало, что и даёт сильное падение при повышении разрешения.

Теперь запускаю Windows 7 после значительного апгрейда железа. Подавляющее большинство драйверов установилось автоматически в соответствии с оборудованием. А ведь компьютер даже не подключен к интернету. Это и называется операционной системой — когда она занимается своими прямыми обязанностями по взаимодействию с оборудованием, а в случае чего пользователь может легко дополнить функционал сторонними драйверами.

Некоторые драйверы пришлось скачать вручную на другом устройстве и перенести с помощью флешки. Одно устройство осталось в стороне, но оно и не нужно в данном случае: слоты PCI всё равно перекрыты видеокартой, так что никаких проблем. Это компьютер всё же не для той работы, где потребовались бы данные слоты.

Дальше я хотел собрать результаты, но злополучный процесс снова начал создавать паразитную нагрузку на процессор.

Как же решить проблему процесса WmiPrvSE? Правильно, нужно уничтожить службу AMD User Experience Program Launcher (AUEPLauncher). Именно по вине службы драйверов AMD процесс WmiPrvSE бесился в бесконечном цикле запуска и остановки. Что тут взять с криворуких разработчиков «красного лагеря»? Вот и я не знаю. И хватает же им наглости бросать потребителей без поддержки при наличии таких серьёзных проблем в драйверах.

В тесте PreHeat мы даже обогнали Linux после апгрейда платформы, ибо данный тест преимущественно зависит от производительности ЦП. Но в остальных случаях всё не так радужно, как хотелось бы. Производительность однозначно выросла в разы, но проблемы кривых драйверов никаким процессором не перекрыть.

Что бы я ни делал, результат не приходил в норму при шейдерном тесте. Похоже, мой текущий шейдер оказался слишком тяжелым для несовершенных официальных драйверов AMD. Я в этом уверен ещё и потому, что предыдущие варианты шейдера, когда я только разрабатывал бенчмарк, могли почти полностью нагрузить эту же видеокарту на этом же компьютере.

Вероятно, сломано какое-то из расширений OpenGL, ну или я просто наступил на какое-то слабое место, потому что давно не секрет, что поделия «красного лагеря» имеют гораздо большую процессорозависимость, чем карты от NVIDIA. Видимо, неспроста у «красных» есть такой недостаток.

Если бы я изначально разрабатывал бенчмарк под RX 470, не обращая внимания на Radeon 3100, Radeon HD 4870, Intel UHD 600, RTX 3060 Mobile, RTX 5080, GeForce 6100, GeForce 9500 GT и прочие разнообразные видеокарты, может быть, именно на RX 470 всё было бы нормально. Но у меня не было цели затачивать и полировать бенчмарк под какой-либо конкретный лагерь. Это вообще не моя проблема по факту, ибо, как разработчик, я сделал полезный инструмент, а то, что драйвер для RX 470 оказался паршивого качества — ну, откуда мне было знать? AMD мне не заносит чемоданы с видеокартами, чтобы я вылизывал свои проекты под них. А голый фанатизм, увы, давно выветрился.

Так или иначе, со встроенной видеокартой Intel проблем никаких, потому что «синие», в отличие от «красных», явно умеют разрабатывать ПО.

Для полноты сравнения был протестирован совершенно другой компьютер с видеокартой GeForce 210. Чем больше результатов, тем лучше видны отклонения и аномалии. Да и появились у меня некоторые идеи по совершенствованию бенчмарка и базы данных. Но это уже совсем другая тема.

Результаты

Пришло время подвести итоги. Из следующей таблицы видно, что Radeon RX 470 действительно лучше работает в среде Linux при использовании слабого процессора Athlon II X2 245e. С переходом на гораздо более мощный Intel Core i3-4130 ситуация меняется в пользу Windows. Да, шейдерный тест в любом варианте склоняется в пользу Linux, но это не заслуга «пингвина», а вина компании AMD, которая выпускает официальные драйверы паршивого качества. Пусть линуксоиды радуются, что «красная» компания давно бросила поддержку платформы Linux, переложив ответственность на сторонний проект Mesa3D.

Немного несправедливо, конечно, сравнивать официальный драйвер середины 2021 года и Mesa3D 2025 года. Но в случае Windows 7 ничего более нового нет, а в случае Linux: что положили, с тем и придется жить из-за общей несостоятельности экосистемы.

Если бы «красные» были способны на разработку действительно качественных драйверов, то у Mesa3D не было бы и шанса в среде Linux. Ведь Windows смогла вырвать победу даже в таких неблагоприятных условиях в ряде тестов с RX 470 при переходе на значительно более производительный процессор.

Да и графика от Intel в среде Windows работает значительно лучше, чем в среде Linux. Тем временем GeForce 210 показала примерно паритет, потому что использовались исключительно драйверы от NVIDIA.

Исходя из результатов, можно сделать ещё одно интересное предположение: Windows лучше работает на процессорах Intel, а Linux — на процессорах AMD, отсюда и перекосы в ту или иную сторону. Однако это потребует гораздо большего набора оборудования для тестирования и большего разнообразия тестов. Правда, это будет огромной проблемой для мира Linux, наполненного в основном низкокачественным и посредственным ПО.

Можно ещё сравнить GTX 750 в Windows и Linux, используя данные собранные когда-то при отдельном тестировании. Но тут получается не совсем честно, потому что в среде Linux использовался драйвер версии 580, а в Windows — версии 340. Слишком уж большая разница в дате выпуска между драйверами (более 10 лет), хотя это тоже интересные результаты.

В любом случае речь сейчас идёт именно про RX 470. С одной стороны это грустно, что официальные драйверы у Radeon весьма посредственного качества. Ещё печальнее становится с видеокартами архитектуры RDNA, которые выпущены необоснованно дорогими, учитывая их общую отсталость на поколения.

Однако не будем забывать, что протестированная RX 470 была весьма дешёвой, да и не требуется от неё отличной поддержки технологий и открытых графических/вычислительных API. Игры, которые запускаются на компьютере, работают и на «красном» железе. Тут уж сказать спасибо нужно Microsoft за DirectX. Одно дело — всякие OpenGL, Vulkan и OpenCL, но совсем другое дело — DirectX, над которым нет власти у криворуких разработчиков из AMD. Так что карточка ещё поработает, особенно учитывая апгрейд процессора. За свои деньги она вполне неплоха.

Когда на улице в тени больше 35 градусов, любой вентилятор будет полезным...

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