Исследователи из Королевского канадского географического общества и Океанографического института Вудс-Хоул получили первые снимки затонувшего судна Quest — последнего корабля знаменитого полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. Судно покоится на глубине около 390 метров в море Лабрадор.

Глубоководные аппараты впервые достигли затонувшего судна Quest — последнего корабля, на котором плавал знаменитый полярный исследователь Эрнест Шеклтон. Снимки были получены в ходе экспедиции Королевского канадского географического общества и Океанографического института Вудс-Хоул. Судно находится на дне моря Лабрадор на глубине около 390 метров.

Изображение: Скриншот из видео на Youtube-канале Canadian Geographic

Шеклтон пережил многолетнее ледовое дрейфование на корабле Endurance, но во время своей последней экспедиции в Антарктиду он скончался от сердечного приступа в 1922 году в возрасте 47 лет прямо на борту Quest. Это 125-тонное зверобойное судно. После смерти капитана судно перешло в руки норвежской семьи, которая вернула его к промысловым задачам. Quest продолжало работать ещё 40 лет, пока в мае 1962 года не было раздавлено льдами и не затонуло в море Лабрадор.

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С помощью сонаров место крушения было обнаружено ещё в 2024 году. Новая экспедиция с использованием аппаратов DSV Alvin (тот самый, который 40 лет назад участвовал в поисках «Титаника») и Falcon ROV позволила впервые детально осмотреть обломки. На снимках хорошо видны носовая часть, палуба и несколько иллюминаторов, хотя главная мачта сломалась при затоплении.

Изображение: popsci.com

За 60 лет на дне океана судно превратилось в искусственный риф: на нём поселились розовые кораллы, треска, волкозубы и красная рыба. Однако значительная часть корпуса скрыта под слоем старых рыболовных сетей, которые годами накапливались на обломках. Руководитель экспедиции Джон Гейгер назвал это «печальной историей» и напомнил о необходимости заботиться о чистоте океанов.

Сейчас исследователи с помощью фотограмметрии создают трёхмерную цифровую модель судна. Это позволит детально изучить конструкцию и историю корабля, не нарушая его хрупкого состояния. В ближайшее время команда направится к Гренландии, чтобы обследовать Terra Nova — последнее судно соперника Шеклтона, Роберта Фалкона Скотта.