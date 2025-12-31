Внимание! Разборку и осмотр ноутбука HP ProBook 4710S вы можете найти в моей предыдущей статье. Так же, на всякий случай, напомню про статью, где тестировался ноутбук Samsung RV511.

Изначально тестовый набор собирался с ноутбуком MSI CX500, а с Samsung RV511 дорабатывался. В процессе отбора осталось лишь три операционные системы: Windows XP, Windows 7 и Chimbalix 24.8. Линукс под названием Pop!_OS окончательно стал жертвой естественного отбора именно на ноутбуке HP 4710S. Но об этом позже. Давайте рассмотрим технические характеристики сравниваемых устройств.

Ноутбуки были выпущены в 2009-2011 годах и имеют примерно идентичные характеристики. Тестовый набор состоит из разнообразных программ и даже игрового теста. Данный набор преимущественно направлен на тестирование старых видеокарт и процессоров.

Хотя из этого набора могут быть удалены или добавлены некоторые тесты, пока идём как есть. Осталось только протестировать то, что не было протестировано изначально с ноутбуком MSI CX500. Хотя я уже сделал спойлер в предыдущей статье по поводу кривых драйверов AMD Radeon, но и на другом ноутбуке столкнулся с такой же проблемой в тесте ChimbaBench. Программа просто зависает при запуске по вине плохой реализации OpenGL API в драйвере AMD.

Waifu2X Neuro в среде Windows 7 отработал хорошо на процессоре. А вот на видеокарте OpenCL работает неправильно благодаря плохой реализации OpenCL API в драйвере AMD. А ведь эта нейронная сеть работает даже на древней GeForce 8500GT. Под управлением Linux, как всегда, одни проблемы. Хотя ChimbaBench и запустился, но производительность оказалась печальной. А Waifu2X под Линуксом вообще работает неправильно. Всё же у ядра Linux определённо есть проблемы на конфигурации оборудования MSI CX500.

Теперь в итоговой таблице будет меньше пропущенных результатов. Использовать буду для сравнения уже существующую таблицу с внесёнными результатами прошлых тестов.

Впрочем, таблицы подождут. Ведь нужно проверить работоспособность уже установленных операционных систем в очередном ноутбуке.

Хотя Windows XP изначально устанавливалась на MSI CX500 с AMD Radeon HD 4330, но на HP 4710S с такой же видеокартой потребовалась переустановка драйвера видеокарты через Диспетчер устройств.

После перезагрузки системы драйвер видеокарты AMD заработал, но неправильно настроил дисплей ноутбука. Впрочем, чего ещё было ожидать от вечно кривых драйверов Красной конторы...

Осталось установить драйвер звука и на этом подготовка системы завершена.

Windows 7 гораздо богаче на драйверы устройств, потому пришлось немного потанцевать только над драйвером AMD Radeon.

В прошлой статье я уже отмечал: ChimbaBench не запускается по вине кривых драйверов AMD с видеокартой HD 4330. Уже два ноутбука с данной видеокартой, а результат – всегда один.

В дистрибутиве Chimbalix настраивать особо ничего, ибо что засунули в монолитное несостоятельное ядро Linux, с тем и придётся жить.

С дистрибутивом Linux под названием Pop!_OS всё совсем плохо. Этот Линукс просто не пережил перенос на ноутбук HP 4710S. Проявляется это в виде нерабочей клавиатуры. Такой операционной системой пользоваться даже технически невозможно. Линуксы и так непригодны для использования в подавляющем большинстве случаев. А без терминала, которым невозможно пользоваться без клавиатуры, Линуксы вообще ни на что не годны.

Заслуженно отправляем в мусорку данный Линукс.

Начинаем сбор информации в среде Windows XP. Ничего нового по сравнению с MSI CX500.

Первый тест Street Fighter IV не удался по причине отключившегося штекера зарядного устройства. Если процессору всё равно на режим работы, то видеокарте нет. HD 4330 не выдаёт свою полную производительность при работе от батареи.

Этот тест провёл заново, убедившись, что штекер зарядного устройства точно подключен до конца.

Продолжаем собирать данные.

В плане графики HP 4710S местами обходит MSI CX500, но местами проигрывает, хотя видеокарта одинаковая.

На этом Windows XP протестирована.

Продолжаем в Windows 7. Конечно же, OpenCL работает неправильно благодаря несостоятельным драйверам AMD Radeon. Но главная проблема в том, что я опять пропустил один тест. На этот раз не протестировал Linx в 32-битном режиме под управлением Windows 7. Похоже, с этим набором нужно вести отдельный список проведённых тестов.

Бенчмарк CPU-Z, конечно же, демонстрирует разные результаты на одном и том же процессоре с одной и той же версией теста CPUID 15.01. Думаю, есть смысл исключить CPU-Z из тестового набора в будущем.

GpuTest показывает идентичные результаты, как у ноутбука MSI CX500. Пока чудес не наблюдается.

Заканчиваем тестом Cinebench и переходим к Chimbalix.

В отличие от другого Линукса под названием Pop!_OS, у меня клавиатура работает нормально. Хотя, если честно, не особо то и нужна клавиатура в дистрибутиве Chimbalix, ведь для запуска тестов можно обойтись одной мышкой – благодаря моим наработкам.

Сразу отмечаем значительно лучшую работу ядра Linux на ноутбуке HP 4710S, чем на MSI CX500. Это в очередной раз доказывает несостоятельность Линукса, ведь ноутбуки примерно идентичные, и даже видеокарта одинакова. Но на одном Linux работает отвратительно, а на другом — условно приемлемо. И Windows всё равно работает значительно лучше их обоих.

Хотя рано я обрадовался. Ведь далеко не всё работает правильно. Всё же «дряхлый пингвин» как птица не полетит.

D3D RightMark тоже работает лучше, чем на MSI CX500, но значительно хуже, чем под управлением Windows. Сказки про качество и быстроту хвалёных Open-Source драйверов для AMD не оправдывают себя.

Удивительно, но LinX работал без проблем. Хотя было бы странно видеть иной результат, учитывая, что в целом та же самая операционная система работает лучше, чем на другом ноутбуке.

С тестом GiMark драйвер видеокарты AMD не справился в Линуксе. Увы.

На этом сбор результатов завершён. В том числе и обслуживание ноутбука.

Результаты

В плане поддержки графических и вычислительных API отличий нет между MSI CX500 и HP 4710S, ведь видеокарта и драйвер один и тот же.

По результатам CPU-Z процессор T5870 слабее чем T4400.

В 32-битном тесте Linx процессор T5870 уверенно превосходит T4400 и почти достигает уровня P6200. Но в 64-битной версии T5870 превосходит уровень более нового P6200.

Cinebench не показал значительной разницы между процессорами, а видеокарта AMD Radeon HD 4330 уже во второй раз значительно уступила аналогичной GeForce 315. Разве что в среде Linux драйвер AMD оказался лучше, чем Nouveau.

Можно даже сказать, что драйверы для видеокарт AMD в Линуксе лучше, чем драйверы для видеокарт NVIDIA. И это будет правдой, но только если сравнивать с ущербным Nouveau, а не официальным качественным драйвером от NVIDIA. Проблема лишь в том, что настолько старые видеокарты давно не поддерживаются новыми драйверами, а Linux знаменит тем, что в нём постоянно ломают совместимость с уже существующими старыми драйверами.

Street Fighter IV снова показал уровень производительности на уровне 32-35 fps с Radeon HD 4330. Ну а в среде Linux получаем позорные 16-17 fps. Почему позорные? Да потому, что линуксоиды очень гордятся драйверами для видеокарт AMD Radeon, прибитыми к монолитному ядру Linux. А в итоге результат – не сильно лучше аналогичной GeForce 315, работающей под управлением более плохого драйвера Nouveau.

D3D Rightmark показал схожие результаты между двумя ноутбуками с HD 4330. Но GeForce 315 в большинстве случаев всё же лучше и даже в среде Linux, да под управлением плохого драйвера, умудряется выдавать результат выше, чем оказался способен AMD Radeon.

GpuTest, к сожалению, не был протестирован в среде Linux с видеокартой GeForce 315. Но видеокарта Radeon HD 4330 выдала посредственные результаты даже на ноутбуке, с которым Линукс относительно нормально работал. Местами даже производительность оказалась выше, чем была в среде Windows. Но и печальных ситуаций хватает. GiMark вообще не работает с линуксоидными драйверами AMD.

ChimbaBench и Waifu2X нормально работали в среде Windows только с видеокартой NVIDIA. Под Линуксом Зелёная видеокарта показала не лучшие результаты с драйвером Nouveau, однако это всяко лучше лотереи под названием Radeon.

В плане задержек доступа к ОЗУ у HP 4710S есть очевидное преимущество даже перед более новым Samsung RV511. Но пропускная способность одного канала DDR3 будет всё же выше, чем у двух каналов DDR2. Конечно, это зависит не только от процессора и частоты памяти, но и чипсета. Однако цифры говорят сами за себя.

Вычислительная мощность T5870 выходит немного меньше, чем у T4400. И тут нечего больше сказать.

Тест скорости доступа к памяти видеокарты. Очевидно, HD 4330 до уровня GeForce 315 очень далеко. Но HP 4710S всё же показал лучшие результаты по сравнению с MSI CX500.

Вычислительная мощность HD 4330 практически одинаковая, независимо от ноутбука. Однако GeForce 315 всё же производительнее, несмотря на 16 ядер, когда у HD 4330 целых 80 ядер.

Алгоритмы криптографии показали небольшой разброс. Однако кардинально ничего не изменилось.

В целом тестовый набор получился интересным. Однако CPU-Z и Cinebench просятся на исключение из набора. Первый мне просто не понравился тем, как разработчики манипулируют тестовым модулем. А второй расходует слишком много времени при маленьком «выхлопе» на слабых конфигурациях ПК и ноутбуков.

Ещё AIDA64 под вопросом, но она сложна только в обработке данных, а не в сборе. Да и слишком мало останется процессорных тестов при исключении этого приложения. В любом случае даже исключение одного CPU-Z уже снизит общее количество допускаемых ошибок во время сбора информации о производительности.

Так же я присматриваю другие Линуксы на место печального Pop!_OS, но пока ничего вменяемого найти не удаётся. Все линуксы какие-то несостоятельные в реальном использовании, мягко говоря. Увы.

Благодарю за внимание!