С момента выпуска Installer-SH версии 2.3 было упаковано лишь одно приложение, в целом, получилось неплохо, однако этого слишком мало, нужно больше программ в формате Installer-SH, чтобы было больше опыта. Таким образом продолжим развитие перспективного способа распространения программ для Linux с помощью видео редакторов, просто потому что это довольно подручные инструменты, обрезать/склеить несколько видеозаписей, довольно типичный функционал.

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Нашлось 4 относительно адекватных варианта, по крайней мере редактор Kdenlive точно пригоден для использования, Shotcut вроде был неплох, когда в последний раз трогал палкой издалека, как и OpenShot, но вот про Cinelerra мне ничего не известно, хотя разработчикам хватило ума этот редактор скомпилировать.

По крайней мере я очень надеюсь, что последний вариант не разочаруют. Ну а так же для экспериментов есть ещё 4 варианта, правда там уже в линуксоидном стиле сделано, от которого многие бегут в ужасе обратно к Windows. Взять тот же Flowblade, в релизе только исходный код, и танцуйте с этим как хотите, очень дружелюбное к пользователям отношение (сарказм)...

Хотя ладно, есть там простыня с инструкциями по установке через репозитории, но это такое занятие, что проще забыть о программе, чем начинать танцы с бубном. Может быть, позже потанцую с бубном над репозиториями APT, как наилучший вариант из самых худших, и перепакую в гораздо более практичный формат Installer-SH, но это будет видно позже.

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Ну а Pitvi вообще распространяется исключительно непригодным для нормального использования форматом, сразу в мусорку.

Vivia вообще 2006 года редактор, судя по дате на странице, и да, там снова линуксоиды разрабатывали, то есть нет адекватных исполняемых файлов пригодных для нормального запуска, только бесполезный исходный код. LiVES также распространяется непригодным для использования исходным кодом.

Почему распространение софта в виде исходного кода это плохо? Да потому что это издевательство над пользователями, в прямом смысле, одному лишь дураку ведомо, какую помойку из зависимостей нужно развести в операционной системе для успешной компиляции. Причём, никому не известно, возможно ли в принципе, собрать помойку из зависимостей, и ничего не поломать в системе при этом...

Исходный код непригоден для использования

Что языком чесать, давайте наглядно посмотрим на это мракобесие с исходным кодом!

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В случае LiVES наблюдаем свалку из всевозможных скриптов и "документаций", абсолютный мусор для большинства пользователей ПК. Vivia же имеет какие-то скомпилированные файлы для Windows, не факт, что пригодные для использования, ибо не по-человечески всё сделано, и несколько скриптов для компиляции под Linux, очередной мусор для большинства пользователей, хотя выглядит интересно, явно были попытки сделать более дружелюбным это всё дело.

Впрочем, о чём я и говорил, скрипт компиляции Vivia использует какой-то svn, а такого элементарно нет в системе, в итоге ничего не скомпилировалось. Можно ли найти и подкинуть зависимость, которая, по-хорошему, обязана быть в комплекте с исходным кодом? Ну, теоретически можно, но в реальности есть большая вероятность того, что всплывёт ещё десяток линуксоидных зависимостей, при отсутствии хоть одной их которых ничего собрать не выйдет.

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Короче, Vivia абсолютный хлам, даже не вижу смысла пытаться компилировать собирая помойку из зависимостей в операционной системе, всё равно нет гарантий, что всё соберётся и заработает, бонусом могу получить характерный для Linux ад зависимостей, в том числе проблемы с пакетным менеджером по вине кривых APT пакетов из линуксоидных репозиториев, решаемые исключительно ковырянием системных файлов через root. Оно мне надо? Конечно нет.

Ладно, может просто исходный код неправильный? Надо взять код правильной программы, тогда точно всё будет отлично! Ну что же, давайте скомпилируем LiVES! Упс, что такое, опять ошибка, не смогло найти у меня в системе зависимость GTK древней версии 2.0, эх, опять линуксоидные философии оказались пустым звоном для дураков, мол, распространение софта через исходный код это хорошо, это круто и вообще, лучше способа нет, просто пользователи якобы глупые неосиляторы, а со способом якобы всё отлично...

Как пользователь, хочу ли я начинать танцы с бубном над недостающим GTK требуемой версии? Конечно нет! Да катись Linux куда подальше после такого издевательства! Только время и вычислительные ресурсы зря тратит эта "операционная система" со своими исходными кодами, вечно нерабочими!

Именно так может подумать типичный пользователь ПК при столкновении с этим всем идиотизмом характерным для Linux, когда софт распространяют не по-человечески, а по-идиотски, в виде исходного кода с пачкой зависимостей где-то там, не с кодом в комплекте.

Упаковка в формат Installer-SH

Осталось 4 видео редактора, три из которых в принципе можно без проблем перевести в более практичный формат Installer-SH, редактор Cinelerra под вопросом, ибо в оригинальном архиве там какое-то нагромождение, я аж случайно удалил этот архив когда линуксоидный архиватор начал неправильно распаковывать, ибо разработчик упаковал абы как, ну ничего, скачаю заново...

Короче, я понятия не имею как "это" запускать, реально помойка, для кого вообще это разрабатывалось? Не представляю ни одного обычного пользователя ПК, который бы с этим хаосом сразу разобрался... А потом будут ещё верещать линуксоиды, мол, распространение софта обычным tar архивом якобы ничем не хуже, чем в формате Installer-SH...

Собственно, а как запускать этот так называемый видео редактор? А, ну да, конечно, просто запустить cinelerra, и якобы на этом всё, ага, конечно... Характерный для Linux ад зависимостей передаёт привет - не доложили библиотеку libpng12.

Кто бы сомневался, типичная проблема из мира "дряхлого пингвина"...

Нашёл значит подходящую потерянную библиотеку, и о чудо! Программа запустилась! А теперь вопрос к разработчику сей поделки, неужели так тяжело было положить в комплект всё необходимое для работы? Или линуксоидные философии не позволяют сделать всё нормально?

Попытался значит поработать над простым видео и мне не понравилось, интерфейс неудобен в использовании, типичные сочетания не работают, эффекты какие-то странные и бессмысленные, производительность паршивая, не могу представить, чтобы этот редактор видео кто-то на полном серьёзе использовал.

Впрочем, раз уж программа работает - не вижу смысла бросать, упакуем её в пригодный для использования формат Installer-SH. Разумеется, костыли так же встрою, чтобы пользователи не ковыряли весь интернет в поисках зависимостей, и решения бесконечных проблем с репозиториями...

Беру значит Installer-SH последней на текущий момент версии 2.3, и начинаю упаковку в данный формат.

Однако в процессе выяснилось, что приложение довольно кривое, и не переносит вынос домашнего каталога в другие места, сначала подумал о проблеме "точки" в пути к исполняемому файлу, такое бывает с линуксоидными программами, но переименовав каталог, убрав лишнюю точку, ничего не изменилось, а значит это не проблема "точки".

И да, всё работает, но только если домашний каталог оставить по умолчанию.

Но вот проблема, программа оставляет мусор как раз в корне домашнего каталога, а значит могут быть конфликты при запуске разных версий приложения... Есть ли из данной ситуации выход? Конечно, оставить как есть, и молиться, что пользователю не понадобятся две разные версии редактора Cinelerra, иначе могут произойти конфликты, и кроме как идти переписывать изначально кривой исходный код танцуя с бубном, в попытках всё собрать, вариантов не вижу.

Кстати, уже в процессе настройки Installer-SH было обнаружено нечто очень забавное, в поисках даты релиза я вернулся на сайт проекта Cinelerra, а он настолько кривой, что просто мракобесие какое-то... Мало того мне, пользователю, подсунули старую версию программы в загрузках (7.3 вместо последней 10), так ещё сайт буквально поломанный... Заявления про 5 миллионов загрузок после увиденного вызывают не то что недоумение, а чувство откровенного обмана, ибо не представляю такой объём скачиваний, когда сайт настолько поломанный и кривой, уже не говоря про сам редактор, мягко говоря, не очень дружелюбный.

Причём по ссылкам нашёлся ещё один сайт проекта под сомнительным названием, но там даже SSL сертификат не прикрутили к домену, и автору явно тяжело следить за веб сайтами. Тут я могу понять, но сертификат всё же следовало прикрутить...

И с 10 версией ситуация интересная, кто-то не смог адекватно упаковать архив, под видом tar.xz фактически подсунули bzip2 формат, что вводит в ступор линуксоидные архиваторы.

Уже в десятой версии разработчик догадался прописать пути к библиотекам, хотя сделано посредственно, впрочем, вдруг заработает?

Заработало, но отличий от версии 7.3 не вижу, всё такое же неудобное и тормозит, при этом процессор практически не нагружен, да и вынос домашнего каталога так же не выдерживает, увы...

Я вообще не понимаю, зачем пытаюсь настолько кривое и неудобное приложение упаковать в пригодный для распространения формат Installer-SH, чувствую, что делаю дурную работу, ибо вряд ли кто-то будет использовать данный редактор видео. Я точно не буду...

А потом внезапно нашлась Cinelerra GG, CV, CVE, Lumiera, и тут мне захотелось послать куда подальше данный видео редактор, чтобы просто не связываться с этим всем зоопарком.

Ладно, раз уж взялся - нужно довести дело до конца, тем более это я могу доделать. Сразу проверяю в Debian 7, как раз покажет необходимые зависимости для работы, это вписываю в требования к платформе.

Ну что же, осталось проверить установочный пакет в разных линуксах, начинает работать с Debian 9.

Debian 10 так же без проблем, Debian 11 и 12 уже за кадром проверю.

Из интересного был только Gentoo Linux 2016 года, и да, там программа заработала, весьма неплохо.

Так же пакую и проверяю десятую версию Cinelerra, это не сложно, ведь уже есть установочный пакет от предыдущей версии, разве что зависимости стали хуже, в остальном всё тот же неудобный редактор видео. Правда я случайно выбрал 32 битную версию Debian 7 для тестов, в итоге Installer-SH отказался работать выдав сообщение о несовместимости...

Информация о программе ещё не настроена должным образом, но это и не важно на этапе проверки работоспособности.

Готово, две версии одного приложения упакованы, при этом сделал примечание, что программа хранит настройки в домашнем каталоге, и это может привести к конфликтам, так как это всё дело не переносится в другие места, ведь программа ломается если вынести домашний рабочий каталог в другое место...

Честно говоря, мне так и не удалось обнаружить конфликты, вполне возможно, что файлы конфигурации совместимы между версиями, но это не точно, ибо полноценно не пользовался программой, потому предупреждение убирать смысла не вижу.

Осталось перепаковать Cinelerra GG, тут проблем не возникло особых, это уже гораздо больше похоже на редактор видео в плане управления, и даже работает шустро, однако разбитый интерфейс на 4 окна не очень удобен, особенно когда нужно свернуть редактор...

В любом случае, этим даже можно пользоваться, всё непонятное, непривычное, тем не менее, оно работает, и какие-то задачи определённо может решать. Осталось только проверить совместимость с другими линуксами, вдруг там всё очень плохо в этом плане, хотя брал за основу вариант для старых линуксов...

И работает данная версия редактора начиная с Debian 9, хотя это далеко не уровень совместимости софта для Windows, тем не менее, это довольно неплохой уровень. Жаль далеко не каждая программа для Linux может похвастаться хотя бы такой совместимостью...

Заключение

На этом пожалуй пора завершать, может я и упаковал лишь один редактор видео Cinelerra за статью, но это было довольно проблематичное приложение. Так получилось, что скомпилированные бинарные файлы ещё не означают простоту запуска и использования, и в этом весь Linux, либо танцы с бубном, либо танцы с бубном, либо произойдёт чудо, но надеяться не стоит...

Одно радует, теперь есть пригодные для использования установочные пакеты в формате Installer-SH, и мне не нужно будет танцевать с бубном, если вдруг захочу воспользоваться программой. Осталось сравнить с оригиналами, GG версия весит на 35 МиБ меньше оригинального формата AppImage. Довольно небольшое преимущество получилось в текущем конкретном случае, однако, оригинал весит на целый 31 процент больше, в масштабе одной программы мелочь, но в масштабе десятка программ - для хранения уже понадобиться накопитель на 30% большего объёма.

В случае старых версий разница уже не такая большая, перед tar.xz архивом преимущество всего 12% (оригинал весит на 13.9% больше), ну а перед tar.bz уже преимущество достигает 37% (оригинал весит на 58,7% больше), и это уже существенно.

Так что с Installer-SH я не только упрощаю установку программы, но и экономлю место на накопителе при хранении автономных установочных пакетов, они далеко не всегда нужны, однако это превращается в боль и негодование когда нужны, но их нет... Да и при переносе медленными USB 2.0 накопителями преимущество сильно ощущается, когда общая скорость чтения едва превышает 10 МиБ в секунду, например старая флешка, даже сэкономленные 18-35 МиБ уже становятся ощутимыми при установке прямо с медленного накопителя.

Найти созданные установочные пакеты в формате Installer-SH можно в репозитории GitHub:

https://github.com/Shedou/Chimbalix-Software-Catalog

И на этом закончим, остальными программами уже займусь в другой раз, заодно внесу несколько правок в Installer-SH, ибо в процессе упаковки выявилось несколько нюансов, требующих доработки, в основном по части прослоек для запуска.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



