За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На написание данной статьи меня сподвигло овладевание материнской платой Gigabyte GA EP45-Extreme. В количестве двух штук. По случаю прикупил на местной барахолке кучку процессоров за денежный эквивалент "Балтики №9". Памяти DDR2 нашёл несколько планок в закромах.

реклама

Выбор охлаждения.

Начал с испытания находящихся в наличии кулеров. Список:

box Cooler master

box TITAN

Deep Cool Ice wind

Thermalright Ultra 120 Extreme

Thermaltake Big Tiphoon

Zalman CNPS10X Performa

неизвестный кулер с вентилятором 140мм топ-формфактора.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Тестирование проводил в два прохода.

Прогревание процессора производилось программой OCCT V 10.0.0.b5, тестовым пакетом Linpack 2019 в течение 30 минут. После ряда исследований выяснилось что Linpack греет лучше, чем OCCT. Итоговым результатом становилась температура наиболее горячего ядра согласно мониторинга OCCT.

реклама

Регулировка оборотов кулеров, если это возможно, производилась с помощью фирменной утилиты от Gigabyte – EasyTune6. Скорость вентиляторов мониторилась с помощью AIDA64. Скорость менялась для определения минимальных и максимальных оборотов. При замерах скорость регулировалась автоматически.

Первый проход - процессор Core 2 Quad Q6600 на сток частоте 2400 МГц(266х9), напряжение ядра на «авто», все энергосберегающие функции в БИОС отключены.

Второй проход – процессор Core 2 Quad Q6600 на частоте 3600 МГц(400х9). Напряжение CPU Core в БИОСе выставлено на 1,600В. В связи с тем что в материнской плате отсутствует LoadLineCalibration или его производные напряжение пришлось ставить выше. Согласно мониторинга ОССТ напряжение в простое было 1,582В, под нагрузкой 1,488В. Как оказалось что после ~1минуты система вываливалась в синий экран. Напряжение было увеличено до 1,660В, простое по мониторингу 1,632В, под нагрузкой 1,568В. С помощью хитроумной системы множителей и частот памяти удалось выставить частоту памяти 800МГц(ностальгически вспоминаю чипсеты Nvidia nForce 6-ой и 7-ой серии). Тайминги поставил руками 6-6-6-18. Напряжение на память 2,0В Напряжение MCH core установил 1,4.

Теперь о кулерах подробнее

реклама

box Cooler master

Кулер по конструкции аналогичен боксовому. Управление вентилятором 4-pin PWM. Минимальные обороты 700, максимальные 2160.

2400 - 63

На частоте 3600 через 30 секунд тестирования температура всех ядер приблизилась к 100 . Тестирование прекратил.

реклама

box TITAN

Кулер по конструкции аналогичен боксовому. Управление вентилятором 4-pin PWM. Минимальные обороты 1760, максимальные 2570.

2400 - 55

На частоте 3600 через 30 секунд тестирования температура всех ядер перевалила за 80 . Тестирование прекратил.

Deep Cool Ice wind

Бюджетная башня на 4 теплотрубках с прямым контактом под вентилятор 120мм. Комплектное крепление не влезло в материнскую плату, поэтому использовал крепление от Thermaltake Big Tiphoon. Вентилятора оригинального не оказалось, использовал 120мм Xigmatek на 1500 об.

2400 - 43

На частоте 3600 через 2 минуты 90. Тестирование прекратил.

неизвестный кулер топ-формфактора с вентилятором 140мм

Кулер без опознавательных знаков топ конструкции. 4 трубки, прямой контакт. Вентилятор комплектный 140мм на 1600 об 3-pin. Если кто узнал пишите модель - исправлю.

2400 - 42

На частоте 3600 через 2,5 минут 90. Тестирование прекратил.

Thermaltake Big Typhoon

Кулер топ конструкции. Когда ещё по земле ходили динозавры был настоящей легендой. Вентилятор комплектный 120мм на 1500 об 3-pin.

2400 - 43

На частоте 3600 через 2,5 минут 90. Тестирование прекратил.

На заметку тем, кто любит ковырятся со старым железом. Крепления от этого кулера подходят к большинству сокетов, начиная от 939 и 478. Так-же являются весьма удобными и простыми в монтаже - их

Thermalright Ultra 120 Extreme

Кулер башенной конструкции с 6 теплотрубками. Комплектного вентилятора нет.

Вентиляторы:

120мм 3-pin Floston на 1750 оборотов.

120мм 4-pin от Zalman Performa

120мм Protechnic electric MGA12012HS-O25 12V 0,45А. Судя по всему от какого-то БП. На сайте производителя именно такого не нашёл, но судя по значению тока обороты у него между 3000 и 3500. Встроенного тахометра нет.

2400 Floston - 32

3600 Floston - 70

3600 Zalman - 66

3600 Protechnic electric - 68

Zalman CNPS10X Performa

Кулер башенной конструкции с 5 теплотрубками. Вентилятор комплектный 120мм 4-pin PWM. Обороты 570 -2000. Классный вентилятор.

2400 - 35

3600 - 66

3600 Protechnic electric - 63

В результате испытаний лучшим оказался Zalman CNPS10X Performa. Плюс у него есть скобки для установки второго вентилятора. Использовать буду его в месте с двумя вентиляторами - комплектным и Protechnic electric.

Разгон памяти

Материнская плата поддерживает настройку огромнейшего количества параметров памяти. Частота регулируется с помощью базовой частоты и делителей. Напряжение можно поднять до 3,0В. Есть возможность изменения основных и второстепенных таймингов и задержек, некоторых даже отдельно по каналам. Для тестирования памяти я использовал три предустановленных пресета производительности памяти: Standart, Turbo, Extreme, т.к. испытать все возможные конфигурации таймингов и напряжений займёт слишком много времени. Процессор Core 2 Quad q6600 на стандартной или околостандартной частоте.

Память нашел двух типов:

Kingston (KVR800D2N6K2/4G) 800MHz без радиаторов, низкопрофильная 2 штуки по 2ГБ

OCZ SLI ready (OCZ2N800SR4GK) 800MHz(5-4-4-15) c радиатором 1 штука 2ГБ

Напряжение на память ставил сразу 2,4В, дабы исключит его недостаток. Память обдувалась вентилятором. Результаты чтения, записи, копирования и задержки брались из AIDA64 ver 5.99. Так-же провёл измерение времени вычисления числа Пи (точность 8М) с помощью утилиты SuperPi из тестового пакета Benchmate 0.10.8.0.

Для наглядности добавил результаты Core 2 Quad q6600 с частотой 4185МГц и памятью 930МГц. Задержки в этом случае были AUTO.

Память OCZ не завелась на частоте 1140 - исключил её из испытаний.

Чтение, запись, копирование - чем больше тем лучше.

Задержка, чем меньше - тем лучше.

SuperPi меньше - лучше.



Вывод по разгону памяти.

Надо гнать процессор. И использовать двухканал. Те слёзы, что даёт разгон памяти не стоят потраченного на него времени.