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Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память

Разгон и тестирование процессоров Core 2 duo и Core 2 quad на платформе 775.....
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8
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На написание данной статьи меня сподвигло овладевание материнской платой Gigabyte GA EP45-Extreme. В количестве двух штук. По случаю прикупил на местной барахолке кучку процессоров за денежный эквивалент "Балтики №9". Памяти DDR2 нашёл несколько планок в закромах. 

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Выбор охлаждения.

Начал с испытания находящихся в наличии кулеров. Список:

  • box Cooler master
  • box TITAN
  • Deep Cool Ice wind
  • Thermalright Ultra 120 Extreme
  • Thermaltake Big Tiphoon
  • Zalman CNPS10X Performa
  • неизвестный кулер с вентилятором 140мм топ-формфактора.
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Тестирование проводил в два прохода.

Прогревание процессора производилось программой OCCT V 10.0.0.b5, тестовым пакетом Linpack 2019 в течение 30 минут. После ряда исследований выяснилось что Linpack греет лучше, чем OCCT. Итоговым результатом становилась температура наиболее горячего ядра согласно мониторинга OCCT.

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Регулировка оборотов кулеров, если это возможно, производилась с помощью фирменной утилиты от Gigabyte – EasyTune6. Скорость вентиляторов мониторилась с помощью AIDA64. Скорость менялась для определения минимальных и максимальных оборотов. При замерах скорость регулировалась автоматически.

Первый проход - процессор Core 2 Quad Q6600 на сток частоте 2400 МГц(266х9), напряжение ядра на «авто», все энергосберегающие функции в БИОС отключены.

Второй проход – процессор Core 2 Quad Q6600 на частоте 3600 МГц(400х9). Напряжение CPU Core в БИОСе выставлено на 1,600В. В связи с тем что в материнской плате отсутствует LoadLineCalibration или его производные напряжение пришлось ставить выше. Согласно мониторинга ОССТ напряжение в простое было 1,582В, под нагрузкой 1,488В. Как оказалось что после ~1минуты система вываливалась в синий экран. Напряжение было увеличено до 1,660В, простое по мониторингу 1,632В, под нагрузкой 1,568В. С помощью хитроумной системы множителей и частот памяти удалось выставить частоту памяти 800МГц(ностальгически вспоминаю чипсеты Nvidia nForce 6-ой и 7-ой серии). Тайминги поставил руками 6-6-6-18. Напряжение на память 2,0В Напряжение MCH core установил 1,4.

Теперь о кулерах подробнее

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box Cooler master

Кулер по конструкции аналогичен боксовому. Управление вентилятором 4-pin PWM. Минимальные обороты 700, максимальные 2160.

2400 - 63

На частоте 3600 через 30 секунд тестирования температура всех ядер приблизилась к 100 . Тестирование прекратил.

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box TITAN

Кулер по конструкции аналогичен боксовому. Управление вентилятором 4-pin PWM. Минимальные обороты 1760, максимальные 2570.

2400 - 55

На частоте 3600 через 30 секунд тестирования температура всех ядер перевалила за 80 . Тестирование прекратил.

Deep Cool Ice wind

Бюджетная башня на 4 теплотрубках с прямым контактом под вентилятор 120мм. Комплектное крепление не влезло в материнскую плату, поэтому использовал крепление от Thermaltake Big Tiphoon. Вентилятора оригинального не оказалось, использовал 120мм Xigmatek  на 1500 об.

2400 - 43

На частоте 3600 через 2 минуты 90. Тестирование прекратил.

неизвестный кулер топ-формфактора с вентилятором 140мм 

Кулер без опознавательных знаков топ конструкции. 4 трубки, прямой контакт. Вентилятор комплектный 140мм на 1600 об 3-pin. Если кто узнал пишите модель - исправлю.

2400 - 42

На частоте 3600 через 2,5 минут 90. Тестирование прекратил.

Thermaltake Big Typhoon

Кулер топ конструкции. Когда ещё по земле ходили динозавры был настоящей легендой. Вентилятор комплектный 120мм на 1500 об 3-pin.

2400 - 43

На частоте 3600 через 2,5 минут 90. Тестирование прекратил.

На заметку тем, кто любит ковырятся со старым железом. Крепления от этого кулера подходят к большинству сокетов, начиная от 939 и 478. Так-же являются весьма удобными и простыми в монтаже - их 

Thermalright Ultra 120 Extreme

Кулер башенной конструкции с 6 теплотрубками. Комплектного вентилятора нет.

Вентиляторы: 

  • 120мм 3-pin Floston на 1750 оборотов.
  • 120мм 4-pin от Zalman Performa
  • 120мм Protechnic electric MGA12012HS-O25 12V 0,45А. Судя по всему от какого-то БП. На сайте производителя именно такого не нашёл, но судя по значению тока обороты у него между 3000 и 3500. Встроенного тахометра нет.

2400 Floston - 32

3600 Floston - 70

3600 Zalman - 66

3600 Protechnic electric - 68

Zalman CNPS10X Performa

Кулер башенной конструкции с 5 теплотрубками. Вентилятор комплектный 120мм 4-pin PWM. Обороты 570 -2000. Классный вентилятор.

2400 - 35

3600 - 66

3600 Protechnic electric - 63

В результате испытаний лучшим оказался Zalman CNPS10X Performa. Плюс у него есть скобки для установки второго вентилятора. Использовать буду его в месте с двумя вентиляторами - комплектным и Protechnic electric.

Разгон памяти

Материнская плата поддерживает настройку огромнейшего количества параметров памяти. Частота регулируется с помощью базовой частоты и делителей. Напряжение  можно поднять до 3,0В. Есть возможность изменения основных и второстепенных таймингов и задержек, некоторых даже отдельно по каналам. Для тестирования памяти я использовал три предустановленных пресета производительности памяти: Standart, Turbo, Extreme, т.к. испытать  все возможные конфигурации таймингов и напряжений займёт слишком много времени. Процессор Core 2 Quad q6600 на стандартной или околостандартной частоте.

Память нашел двух типов:

  • Kingston (KVR800D2N6K2/4G) 800MHz без радиаторов, низкопрофильная 2 штуки по 2ГБ
  • OCZ SLI ready (OCZ2N800SR4GK) 800MHz(5-4-4-15) c радиатором 1 штука 2ГБ

Напряжение на память ставил сразу 2,4В, дабы исключит его недостаток. Память обдувалась вентилятором. Результаты чтения, записи, копирования и задержки брались из AIDA64 ver 5.99. Так-же провёл измерение времени вычисления числа Пи  (точность 8М) с помощью утилиты SuperPi из тестового пакета Benchmate 0.10.8.0.

Для наглядности добавил результаты Core 2 Quad q6600 с частотой 4185МГц и памятью 930МГц. Задержки в этом случае были AUTO.

Память OCZ не завелась на частоте 1140 - исключил её из испытаний.

Чтение, запись, копирование - чем больше тем лучше. 

Задержка, чем меньше - тем лучше.

SuperPi меньше - лучше.

Вывод по разгону памяти.

Надо гнать процессор. И использовать двухканал. Те слёзы, что даёт разгон памяти не стоят потраченного на него времени.

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