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This_is_the_way
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce успешно отработал на водородном топливе, выйдя на полную взлётную тягу.
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Программа получила название Engine GH2. Это первый в мире случай, когда реактивный двигатель достиг максимальной взлётной мощности на чистом водороде. Результаты дают ценные данные о перспективах использования водорода в качестве альтернативы традиционному авиационному керосину.

Изображение: interestingengineering.com

Учёные из исследовательского центра HSE в Бакстоне помогли Rolls-Royce спроектировать, изготовить и смонтировать системы подачи, контроля и мониторинга водорода под высоким давлением и с большим расходом, необходимые для безопасного проведения испытаний. Специалисты HSE также провели детальную оценку безопасности тестового стенда, используя многолетний опыт работы с водородом в сложных условиях.

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Программа оценивала поведение водорода внутри современного авиационного газотурбинного двигателя в широком диапазоне эксплуатационных режимов. Испытательный цикл включал не только штатные ситуации, но и сценарии с неисправностями. Инженеры подтвердили работоспособность систем сгорания, подачи топлива и управления, а также продемонстрировали безопасность обращения с водородом на всех этапах.

Адам Ньюман, главный инженер программы водородного демонстратора Rolls-Royce, заявил, что получено самое полное в отрасли понимание поведения водорода в современном газотурбинном двигателе. По его словам, темпы работы были критически важны, а полученные знания (многие из которых не зависят от типа топлива) теперь будут применены в будущих программах компании, включая UltraFan.

В HSE подчёркивают, что проект демонстрирует, как строгие практики безопасности могут поддерживать инновации, а не тормозить их. Исследовательская группа агентства работает с водородными технологиями более двух десятилетий в различных отраслях и ранее сотрудничала с Airbus и Rolls-Royce в рамках британских программ по снижению выбросов. 

#британия #airbus #rolls-royce #водородный двигатель #водородный самолет #водородные технологии #rollsroyce #engine gh2
Источник: interestingengineering.com
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