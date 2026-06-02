Razg0n_blog
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
Большой объем VRAM не гарантирует высокий FPS
Блогер Daniel Owen решил проверить, что лучше в играх — GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти или GeForce RTX 5070. Обе видеокарты стоят примерно одинаково, но первая предлагает запас по VRAM для высоких настроек и разрешений, а вторая имеет более быстрый GPU, но ограничена 12 ГБ памяти.

Для снижения зависимости FPS от CPU был использован процессор Ryzen 7 9800X3D в комбинации с ОЗУ DDR5-6000 CL30 и SSD Samsung 980 Pro. И первый же тест в Resident Evil Requiem выявил превосходство GeForce RTX 5070 на 21% — 51 FPS против 42 FPS у GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Игра была запущена в разрешении 1440p на максимальных настройках с Path Tracing и DLSS Balanced. При этом объем занятой видеопамяти составил 11,3 ГБ у GeForce RTX 5070 и 11,9 ГБ у её соперницы. То есть 12 ГБ VRAM не стали ограничением в одном из самых топовых AAA-проектов последних лет (при включении DLSS).

В Pragmata более старший GPU был быстрее на 31% — 101 FPS против 77 FPS. В Forza Horizon 6 — на 18% — 52 FPS против 44 FPS. А в Crimson Desert с настройками Cinematic + Ray Reconstruction — на 33% — 20 FPS против 15 FPS.

В среднем по всем играм GeForce RTX 5070 выдала на 26% больше FPS, и ни в одной из них GeForce RTX 5060 Ti не вышла вперед. В некоторых случаях лимит в 12 ГБ превышался, например в Resident Evil Requiem без DLSS. Однако даже там GeForce RTX 5070 не уступила лидерство. Вместе с тем активация DLSS и незначительное понижение некоторых настроек вновь приводят к ощутимому отрыву от младшего GPU.

Как отметил блогер, уже появляются признаки нехватки 12 ГБ VRAM, а будущая PlayStation 6 только усилит эту тенденцию. Но прямо сейчас он бы выбрал GeForce RTX 5070, чтобы получить дополнительные 26% FPS.

#5060 ti #тесты в играх #5070
Источник: youtube.com
