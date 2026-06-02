На Computex 2026 компания Asus представила настольный компьютер V700 Mini Tower. Модель сочетает необычный для ПК внешний вид с современными комплектующими и возможностями расширения.

Обычные системные блоки люди часто задвигают под стол или прячут в тумбу. Asus решила, что компьютер может выглядеть иначе — как предмет мебели, который не стыдно поставить на видное место.

Изображение: Asus

V700 Mini Tower получил чистые линии, плавные контуры и деревянные вставки. По заявлению компании, компьютер можно ставить на видное место в гостиной или кабинете, и он не будет смотреться чужеродно.

реклама

При этом внутри установлено производительное железо. Максимальная конфигурация включает процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и частотой до 5,4 гигагерц. Оперативной памяти — до 64 гигабайт DDR5. Твердотельный накопитель — до 2 терабайт PCIe 4.0. Видеокарта опционально — Nvidia GeForce RTX 50 серии.

Система охлаждения использует три тепловые трубки и увеличенный вентилятор. Asus утверждает, что компьютер работает почти бесшумно при обычных задачах — производительности, развлечениях, творчестве.

Набор портов включает четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 2.0, HDMI 2.1b, DisplayPort 1.4, гигабитный Ethernet и аудиоразъёмы. Для расширения есть слоты PCIe, два слота M.2 для накопителей и поддержка дискретных видеокарт.

Asus не назвала цену и даты выхода. Информация появится ближе к запуску в отдельных регионах.