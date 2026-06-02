Помимо ставших уже серийными атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика» в России активно разрабатываются и сверхмощные атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер». Головное судно данного проекта, которое назвали просто и незатейливо «Россия», вовсю строится, и вот, как сообщила пресс-служба входящего в состав госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» в комментарии агентству ТАСС, его спуск на воду планируется на март 2028 года.

После спуска на воду ледокол ждёт череда ходовых и не только испытаний, которые затянутся ещё примерно на 21 месяц. Так, передача «России» в ведение «Атомфлота» планируется в декабре 2029 года.

Напомним, что в задачу атомных ледоколов проекта 10510 «Лидер» войдёт обеспечение круглодичной навигации по Северному морскому пути, включая те участки данного маршрута, которые на текущий момент считаются непроходимыми. Насколько данный маршрут актуален в плане международной торговли, вопрос, на самом деле, непраздный: учитывая геополитическую реальность, экономическая связь между Европой и Азией всё больше напоминает тень самой себя, и предпосылок к тому, чтобы в Старом Свете начали работать над изменением положения дел, не наблюдается даже на горизонте.