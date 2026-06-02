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Энтузиаст сравнил RTX 3080 10 ГБ и RTX 5060 Ti 16 ГБ в паре с Ryzen 7 7800X3D в ряде игр
Тесты проводились в разрешении 1440p.
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Видеокарты прошлых поколений до сих пор интересуют геймеров, рассчитывающих сэкономить в условиях неблагоприятной ситуации на рынке, поэтому энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC решил сравнить GeForce RTX 3080 10 ГБ, дебютировавшую в 2020 году, и современную GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в целом ряде игр.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 7 7800X3D, в разрешении 1440p продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Battlefield 6 (высокие настройки): RTX 5060 Ti – 110 fps/88 fps, RTX 3080 – 116 fps/84 fps
  • Crimson Desert (пресет Ultra, RT вкл.): RTX 5060 Ti – 66 fps/55 fps, RTX 3080 – 72 fps/58 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (пресет Ultra): RTX 5060 Ti – 64 fps/57 fps, RTX 3080 – 72 fps/62 fps
  • ARC Raiders (пресет Ultra, RT выкл.): RTX 5060 Ti – 90 fps/71 fps, RTX 3080 – 108 fps/75 fps
  • Dying Light: The Beast (высокие настройки): RTX 5060 Ti – 49 fps/40 fps, RTX 3080 – 57 fps/48 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки): RTX 5060 Ti – 360 fps/168 fps, RTX 3080 – 359 fps/164 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (средние настройки, масштабирование рендеринга 100 %): RTX 5060 Ti – 230 fps/168 fps, RTX 3080 – 238 fps/168 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Ultra, DLSS Quality): RTX 5060 Ti – 91 fps/69 fps, RTX 3080 – 102 fps/79 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (высокие настройки, DLSS Quality): RTX 5060 Ti – 108 fps/94 fps, RTX 3080 – 118 fps/100 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

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В целом, по чистой производительности в большинстве случаев лидирует RTX 3080, но в современных играх ей может не хватать 10 ГБ видеопамяти, тогда как RTX 5060 Ti, принимавшая участие в тестировании, имеет 16 ГБ — в частности, в Indiana Jones and the Great Circle энтузиасту пришлось проводить тесты при высоких настройках графической составляющей, а не максимальных (Ultra). Кроме того, RTX 5060 Ti поддерживает ряд современных технологий, в том числе многокадровую генерацию, а также потребляет меньше энергии.

#geforce rtx 3080 #geforce rtx 5060 ti
Источник: youtube.com
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