molexandr
Инсайд: матплаты Intel LGA 1954 с чипами памяти 64 МБ будут поддерживать ЦП старше Razor Lake
Снова появилась неофициальная информация о двухрычажном механизме сокета.
По слухам, среди будущих материнских плат Intel LGA 1954 более широкую совместимость с процессорами последующих поколений обеспечат модели с микросхемами памяти объёмом не менее 64 МБ. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Это означает, что, по крайней мере, некоторые материнские платы Intel 900-й серии будут поддерживать более двух поколений процессоров, совместимых с сокетом LGA 1954.

Ожидается, что платформа LGA 1954 заменит LGA 1851 и будет представлена с новыми настольными процессорами Intel Nova Lake-S к концу 2026 года. В настоящее время эти процессоры, как ожидается, выпустят в рамках серии Core Ultra 400S. Более ранние утечки также указывали на то, что линейка чипсетов Intel 900-й серии включает микросхемы B960, Z970, Z990, Q970 и W980 .

Инсайдер также подтвердил предыдущие слухи о новом двухрычажном механизме Intel 2L-ILM для сокета LGA 1954. Эта конструкция разработана, чтобы минимизировать деформацию теплораспределительной крышки процессора для наилучшего контакта с основанием системы охлаждения.

#intel #процессоры #материнские платы #nova lake #lga 1954
Источник: videocardz.com
