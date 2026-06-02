Снова появилась неофициальная информация о двухрычажном механизме сокета.

По слухам, среди будущих материнских плат Intel LGA 1954 более широкую совместимость с процессорами последующих поколений обеспечат модели с микросхемами памяти объёмом не менее 64 МБ. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Это означает, что, по крайней мере, некоторые материнские платы Intel 900-й серии будут поддерживать более двух поколений процессоров, совместимых с сокетом LGA 1954.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Ожидается, что платформа LGA 1954 заменит LGA 1851 и будет представлена с новыми настольными процессорами Intel Nova Lake-S к концу 2026 года. В настоящее время эти процессоры, как ожидается, выпустят в рамках серии Core Ultra 400S. Более ранние утечки также указывали на то, что линейка чипсетов Intel 900-й серии включает микросхемы B960, Z970, Z990, Q970 и W980 .

реклама

Инсайдер также подтвердил предыдущие слухи о новом двухрычажном механизме Intel 2L-ILM для сокета LGA 1954. Эта конструкция разработана, чтобы минимизировать деформацию теплораспределительной крышки процессора для наилучшего контакта с основанием системы охлаждения.