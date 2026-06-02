Горы, которые иначе ни для чего не годятся, вполне можно использовать под «возобновляемую» энергетику.

Говоря о солнечной энергетике как о баловстве на государственном уровне, следует понимать, что в некоторых наиболее южных регионах России такая диверсификация производства электроэнергии вполне имеет право на жизнь. Особенно, если для реализации данных проектов используются больше ни для чего не пригодные территории. Как, например, солнечная электростанция (СЭС) «Ахцах» в Ахтынском районе Республики Дагестан, церемония открытия которой состоялась сегодня.

Источник изображения: Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Ключевой особенностью данной электростанции является то, что она стала первой СЭС в регионе, построенной в горах и имеющей систему накопления энергии. Мощность «Ахцах» невелика даже по меркам солнечной энергетики и составляет всего 1 МВт, но при этом она может накапливать до 2,1 МВт-часов электроэнергии, отдавая её в тёмное время суток, когда солнечные панели по определению не функционируют.

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Следует понимать, что Юг России исторически был и, к сожалению, продолжает оставаться энергодефицитным. Связано это с тем, что в своё время здесь не размещались тяжёлые промышленные предприятия, а хрустальным шаром проектировщики не обладали и не могли предвидеть, что средний уровень бытового потребления электроэнергии возрастёт в несколько раз. Совсем недавно, в исторической, понятное дело, перспективе, главными потребителями электричества в квартирах были лишь холодильники и телевизоры, едва ли делившие на двоих пару-другую сотен ватт в час.