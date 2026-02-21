Из лагеря соперника — в стан конкурента: Qualcomm взяла к себе Джейсона Банту, проработавшего 23 года в AMD, на должность вице‑президента, отвечающего за продвижение чипсетов Snapdragon на международном рынке.

Рынок процессоров для ПК требует постоянного развития. Qualcomm это понимает: техническая база под Snapdragon X у компании уже есть, теперь нужны люди, умеющие продавать. Как стало известно WCCFTech, в Сан-Диего сделали ставку на ветерана индустрии. Джейсон Банта (Jason Banta), проработавший в AMD 23 года и дослужившийся до вице-президента по работе с OEM-производителями, переходит в Qualcomm на аналогичную по сути должность.

Фото - WCCFTech

Банта будет отвечать за потребительские и коммерческие каналы сбыта вычислительных решений. Его карьера в AMD завершилась две недели назад, и в Qualcomm, судя по всему, долго не раздумывали. Именно Банта в свое время помог AMD отвоевать долю рынка в ноутбуках и десктопах у Intel. Теперь перед ним стоит похожая задача: убедить производителей делать выбор в пользу ARM-решений Snapdragon.

Кадровое усиление совпало с непростым периодом для компании. Недавно Qualcomm покинул Джерард Уильямс III (Gerard Williams III) — создатель ядер Oryon и основатель NUVIA. При этом технические показатели новых чипов, например Snapdragon X2 Elite, выглядят достойно, хотя графический процессор Adreno требует доработки. Ближайшие задачи Банты лежат в другой плоскости. Он не будет заниматься оптимизацией SoC — его зона ответственности включает коммуникацию с OEM-партнерами и наращивание продаж.